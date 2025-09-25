Handy Reparatur Dr Phone Linz

Ihr Smartphone ist defekt? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir von Dr Phone reparieren alle Handymodelle.
Express-Reparatur: Ihr Smartphone in Rekordzeit wieder einsatzbereit
In der heutigen Zeit ist das Smartphone unser ständiger Begleiter. Ein defektes Gerät bedeutet nicht nur Unannehmlichkeiten, sondern kann auch berufliche und private Kommunikation erheblich einschränken. Deshalb bieten wir bei Dr. Phone Linz einen speziellen Express-Reparaturservice an.
Diese Reparaturen bieten wir als Express-Service an:
Displaytausch für gängige iPhone und Samsung Modelle
Akkuwechsel
Ladebuchsen-Reparatur
Lautsprecher- und Mikrofontausch
Kleinere Wasserschäden
So funktioniert unser Express-Service:
Termin vereinbaren (telefonisch oder online)
Gerät vorbeibringen
Kurze Diagnose
Express-Reparatur (meist 30-60 Minuten)
Qualitätskontrolle
Gerät wieder abholen
Dank unseres großen Ersatzteillagers und erfahrenen Techniker können wir die meisten gängigen Reparaturen innerhalb kürzester Zeit durchführen – oft während Sie einen Kaffee in der Nähe genießen.
Vorteile der Express-Reparatur:
Minimale Ausfallzeit Ihres Geräts
Volle Garantie (6 Monate) trotz Schnelligkeit
Keine Kompromisse bei der Qualität
Originalersatzteile oder hochwertige alternative Teile
Transparente Preise ohne versteckte Kosten
Nicht jede Reparatur kann als Express-Service durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen oder selteneren Gerätemodellen kann eine längere Reparaturzeit notwendig sein. Wir informieren Sie jedoch immer transparent über die zu erwartende Dauer.
Buchen Sie Ihren Express-Termin noch heute!
Rufen Sie uns unter +43 660 8751717an oder nutzen Sie unser Kontaktformular, um einen Express-Termin zu vereinbaren. Wir freuen uns darauf, Ihr Gerät schnell wieder zum Leben zu erwecken!
Kontakt
Dr Phone
otto Kara
Helmholtzstr 15
4020 Linz
06608751717
http://www.handyreparatur-linz.at
