Hannover-Blog style-hannover.de unterstützt kleine Läden, Kunst und Kultur

(Mynewsdesk) Um kleine lokale Läden, inhabergeführte Restaurants, Künstler und kulturelle Einrichtungen zu unterstützen, hat Hannovers Blog style-hannover.de ab sofort eine Supportseite unter dem Motto: „SUPPORT YOUR LOCALS“ eingerichet. Nach Stadtteilen sortiert werden dort lokale Online-Shops und Angebote von Hannoveraner Unternehmen präsentiert, die auf kreative Art der Corona-Krise trotzen.

Seit zwei Jahren bloggen die Teammitglieder rund um Ideengeberin Ina Rebenschütz-Maas, Inhaberin der MARKETING Netzwerk-Agentur CrossOver Marketing, bereits auf ihrem Blog. Die Idee ist, Hannover als Stadt mit all seinen Facetten abseits des Mainstreams zu präsentieren. Shoppen, Gastro, Ausgehen, Kunst & Kultur sowie interessante Menschen gehören zu den bisherigen Rubriken. Mittlerweile findet man auf dem Blog mehr als 400 Beiträge der ehrenamtlichen Blogger über Hannover.

Auf der neuen Supportseite bieten die kleinen Unternehmen spezielle Aktionen in der Corona-Krise an.

Ina Rebenschütz-Maas zu ihrer Ursprungsidee: „Eine Stadt lebt von ihrer Vielfalt. Besitzt die Landeshauptstadt – beispielsweise schon allein wegen hoher Innenstadtmieten – irgendwann lediglich internationale austauschbare Einkaufsketten, wird Hannover beliebig und verliert an Attraktivität. Gleichzeitig war uns beim Gründen unseres Vereins klar, dass viele der kleinen Läden nicht das Geld, die Manpower sowie das Know-how haben, um ein nachhaltiges, lokales Online-Marketing aufzubauen. Über STYLE Hannover bieten wir Unterstützung und erhöhen so die Online-Sichtbarkeit für jeden, über den wir schreiben oder den wir auf unseren sozialen Kanälen präsentieren. Gemeinsam ist man eben stärker!“

Ina Rebenschütz-Maas gründete vor zwei Jahren STYLE Hannover.

Und das funktioniert. Mit rund 30.000 Zugriffen pro Monat werden die Beiträge über die jeweiligen Geschäfte und Gastronomien, Freizeitmöglichkeiten, interessanten Menschen, Künstler und Kreativen bei der Suche nach ihnen im Internet meist sehr weit oben angezeigt und sind so besser sichtbar. Bisher arbeiten alle Beteiligten für style-hannover.de ehrenamtlich, das heißt, die Locals erhalten gratis Unterstützung.

Gundula Schildhauer von Liebhabereien in der Osterstraße.

Und die wissen das zu schätzen. Gundula Schildhauer, Inhaberin von Liebhabereien in der Osterstraße: „Was STYLE Hannover für die kleinen UnternehmerInnen leistet, ist wirklich toll. Ich werde im Internet tatsächlich schneller gefunden und bekomme so mehr KundInnen. Mein Dank an das ganze Team, vor allem auch dafür, uns auch jetzt in dieser für uns sehr schlimmen Corona-Krise mit der Supportseite zu unterstützen! Gut, dass es schon lange die Plattform STYLE Hannover gibt, das bringt mir auch organisch bei Google eine höhere Sichtbarkeit!“

Das Team von STYLE Hannover.

Aufgrund des positiven Feedbacks zahlreicher Locals zur derzeitigen Unterstützung sind jetzt seitens STYLE Hannover e.V. erste Überlegungen entstanden, den Vereinszweck auf den wichtigen Marketingsupport für kleinere Unternehmen zu erweitern.

Kontakt:

Style Hannover

Katja Banik

E-Mail: katja.banik@style-hannover.de

https://www.style-hannover.de

Handy: 0170 276 50 43

