Hannover Messe: Claroty schützt kritische Infrastrukturen in Zeiten geopolitischer Spannungen

AWS-Kompetenzpartner für OT-Security zeigt, wie Industrieunternehmen ihre cyber-physischen Systeme sicher in die Cloud bringen

Claroty, Spezialist für die Sicherheit von cyber-physischen Systemen (CPS), präsentiert auch in diesem Jahr auf der Hannover Messe (20. bis 24. April 2026) seine Lösungen zum Schutz industrieller Anlagen und kritischer Infrastrukturen. Auf dem gemeinsamen Stand mit Amazon Web Services (AWS) (Halle 15, Stand D76) zeigt der Kompetenzpartner für OT-Security im Bereich Fertigung und Industrie, wie Unternehmen das volle Potenzial der digitalen Transformation sicher ausschöpfen können, selbst in einem Umfeld eskalierender geopolitischer Spannungen.

Die Bedrohungslage für Betreiber kritischer Infrastrukturen hat sich im vergangenen Jahr nochmals deutlich verschärft. So zeigt der aktuelle Report „Analyzing CPS Attack Trends“, dass Angriffe auf die kritische Infrastruktur immer häufiger über cyber-physische Systeme erfolgen. Dabei nutzen vier von fünf Angriffen (82 %) exponierte, mit dem Internet verbundene Ressourcen. „Cyber-physische Systeme werden mehr und mehr zu einem bevorzugten Ziel opportunistischer Angreifer. Dabei sind viele der Attacken von geopolitischen Ereignissen beeinflusst und technisch nicht besonders ausgefeilt“, erklärt Thorsten Eckert, Regional Vice President Sales Central von Claroty. „Mit einfachen Mitteln können so Störungen mit teilweise gravierenden Folgen verursacht werden. Betreiber müssen deshalb jetzt handeln und ihre Sicherheitspraktiken dieser veränderten Situation anpassen.“

Claroty xDome auf AWS bietet einen vielschichtigen Ansatz, der bestehende IT-Tools und -Workflows mit den cyber-physischen Systemen integriert. So kann die Security-Governance von der IT auf die Betriebstechnik erweitert werden. Die CPS-Security-Plattform bietet den Sicherheitsverantwortlichen dabei detaillierte und komplette Informationen über sämtliche Assets der Infrastruktur, um sie adäquat schützen zu können. Sie umfasst zudem Exposure Management, Netzwerkschutz, sicheren Fernzugriff und Bedrohungserkennung. Auf diese Weise lassen sich CPS-Risiken auch in einer sich verschärfenden Bedrohungslage effektiv reduzieren.

Die speziell für cyber-physische Systeme (CPS) entwickelte Security-Plattform von Claroty bietet eine tiefe Transparenz in sämtliche Assets und umfasst Exposure Management, Netzwerkschutz, sicheren Fernzugriff und Bedrohungserkennung, sowohl in der Cloud mit Claroty xDome als auch lokal mit Claroty Continuous Threat Detection (CTD). Dank mehrfach ausgezeichneter Sicherheitsforschung und einer Vielzahl von Technologie-Allianzen ermöglicht die Claroty-Plattform Unternehmen eine effektive Reduzierung von CPS-Risiken bei schneller Time-to-Value und geringeren Gesamtbetriebskosten. Claroty wird von Hunderten Unternehmen an Tausenden Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika vertreten. Weitere Informationen unter www.claroty.com

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