HANSA-FLEX gründet neue Tochtergesellschaft für Pneumatik

HANSA-FLEX Pneumatics GmbH startet als spezialisierte Handels- und Vertriebsgesellschaft

(Bremen, 16.03.2026) Die HANSA-FLEX AG erweitert ihre Unternehmensstruktur und gründet mit der HANSA-FLEX Pneumatics GmbH eine neue, eigenständige Vertriebsgesellschaft für Pneumatikprodukte. Das Unternehmen ist als 100-prozentige Tochtergesellschaft der HANSA-FLEX AG positioniert und nimmt ab sofort seine Geschäftstätigkeit auf.

Mit der Ausgliederung des Pneumatikgeschäfts in eine kleine, fokussierte und schlagkräftige Organisation reagiert HANSA-FLEX gezielt auf die wachsenden Anforderungen des Marktes. Ziel ist es, das erhebliche Marktpotenzial im Bereich Pneumatik noch konsequenter zu erschließen und Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen zu bedienen.

Der strategische Schwerpunkt der HANSA-FLEX Pneumatics GmbH liegt auf Großkunden aus der Industrie sowie dem OEM-Bereich. Dabei profitiert das neue Unternehmen in besonderem Maße von den Synergien innerhalb der HANSA-FLEX Gruppe – insbesondere in den Bereichen Logistik, technisches Know-how und Marktzugang.

Mit der Neugründung unterstreicht HANSA-FLEX zudem seinen klaren Anspruch, integraler Bestandteil eines jeden Fluid-Power-Systems zu sein und Kunden ganzheitlich über alle Technologien hinweg zu begleiten. „Mit der HANSA-FLEX Pneumatics GmbH bündeln wir unsere Kompetenzen in einer fokussierten Einheit, um das Marktpotenzial der Pneumatik noch gezielter zu nutzen und unsere Kunden ganzheitlich zu begleiten.“ so Thomas Armerding, HANSA-FLEX CEO.

Die Geschäftsführung der HANSA-FLEX Pneumatics GmbH übernimmt Thorben Buschmann, der das Unternehmen mit klarer Markt- und Kundenorientierung weiterentwickeln wird.

Die 1962 in Bremen gegründete HANSA-FLEX AG ist Europas führender Systemanbieter rund um die Fluidtechnik. Das Erfolgsprinzip heißt Systempartnerschaft. Als Ersatzteillieferant für hydraulische Schlauchleitungen gestartet, hat sich HANSA-FLEX in 60 Jahren zu einem der führenden Systemanbieter im Bereich Hydraulik und Pneumatik gewandelt. Mit weltweit über 470 Niederlassungen und 429 Servicefahrzeugen in 43 Ländern ist HANSA-FLEX ein Global Player, der weltweit über 150.000 Kunden betreut. Die Produkte und Dienstleistungen reichen dabei von der einfachen Schlauchleitung über Engineering, Aggregatebau, Zylinderinstandsetzung bis hin zur Beratung bei der Planung von Prototypen. Weltweit über 5.200 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von 628 Millionen Euro (konsolidiert).

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Bildquelle: HANSA-FLEX Pneumatics GmbH