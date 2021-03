HanseWerk ist Top-Arbeitgeber 2021 bei Energieunternehmen

Ergebnis eines Vergleichs von FOCUS-Business und Bewertungsplattform kununu – Höchste Mitarbeiterzufriedenheit im Bundesvergleich: www.hansewerk.com.

Quickborn. HanseWerk hat in einem bundesweiten Vergleichstest den ersten Platz im Bereich Energiewirtschaft erhalten und ist zum “Top-Arbeitgeber 2021” gekürt worden. Die entsprechende Erhebung wurde von “FOCUS-Business” in Kooperation mit Europas größter Arbeitgeber-Bewertungsplattform “kununu” durchgeführt. “Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung”, sagt Dr. Jörn Klimant, Personalvorstand von HanseWerk. “Am Ende zeigen die Bewertungen, dass wir mit unserer systematischen Maßnahmenentwicklung in der Vergangenheit richtig lagen.” “Top-Arbeitgeber 2021” ist HanseWerk aufgrund der sehr hohen Mitarbeiterzufriedenheit beim in Quickborn in Schleswig-Holstein ansässigen Anbieter von Energielösungen und Partner für Klimaschutz. HanseWerk informiert über Beruf und Karriere im Bereich der Stromnetze, Gasnetze und Wärmenetze unter www.hansewerk.com

Die hohe Mitarbeiterzufriedenheit bei HanseWerk ist das Ergebnis familienbewusster Maßnahmen, die der Energiedienstleister seit vielen Jahren umsetzt. Dazu gehören unter anderem flexible Arbeitszeiten und – wie jetzt zu Corona-Zeiten besonders wichtig – das Arbeiten im Homeoffice. Auch der Zusammenhalt unter der Belegschaft bei HanseWerk, die interessanten Aufgaben oder das Umwelt- und Sozialbewusstsein des Partners für Klimaschutz werden überdurchschnittlich gut bewertet. Wer mehr über HanseWerk als “Top-Arbeitgeber 2021” erfahren, Bewertungen über den Energiedienstleister lesen oder sich über die Aufgabengebiete in der Zukunft der Energiewelt informieren möchte, klickt auf https://www.kununu.com/de/hansewerkgruppe

HanseWerk übernimmt nicht nur Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Angehörige, sondern auch für die Gesellschaft. Bis 2030 hat sich das Unternehmen für Energielösungen und Klimaschutz zum Ziel gesetzt, komplett klimaneutral zu sein. Für das Engagement zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist HanseWerk erst im Sommer 2020 das fünfte Mal in Folge mit dem Zertifikat “berufundfamilie” ausgezeichnet worden. Für den “Top-Arbeitgeber 2021” wurden 1.300 Unternehmen auf “kununu” analysiert. Mit insgesamt 166,7 von 200 möglichen Punkten setzte sich HanseWerk im Bereich “Energiewirtschaft” an die Spitze. Wer die Energiewende und den Klimaschutz in bei HanseWerk in Norddeutschland mitgestalten möchte, klickt auf www.hansewerk.com

Die HanseWerk-Gruppe bietet ihren Partnern und Kunden moderne und effiziente Energielösungen mit Schwerpunkten im Netzbetrieb und dezentrale Energieerzeugung. Rund 3,1 Millionen Kunden in Norddeutschland beziehen Strom, Gas oder Wärme direkt oder indirekt über die von der HanseWerk-Gruppe und ihren Tochtergesellschaften betriebenen Energienetze. Als Partner der Energiewende hat das Unternehmen in den letzten Jahren mehrere zehntausend Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie an ihre Netze angeschlossen und betreibt parallel dazu etwa 1.000 Heizanlagen, Blockheizkraftwerke sowie einen Erdgasspeicher. Die HanseWerk-Gruppe engagiert sich in vielen Forschungsprojekten zur Energiewende, wie NEW 4.0, und ist ein großer Ausbildungsbetrieb im Norden. Über die Beteiligung der elf schleswig-holsteinischen Kreise sowie von über 400 Kommunen sind die Unternehmen der HanseWerk-Gruppe regional sehr stark verwurzelt und unterstützen eine Vielzahl sozialer und kultureller Projekte wie das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt und den Schleswig-Holstein Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

