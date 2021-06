HanseWerk Natur und OTTO DÖRNER sparen 1.200 Tonnen CO2

Otto Dörner bezieht Strom aus zwei Blockheizkraftwerken (BHKW) von HanseWerk Natur. Klimaschutz, Nahwärme, Energielösungen: www.hansewerk-natur.com.

Hamburg. HanseWerk Natur errichtet aktuell zwei neue Blockheizkraftwerke in Hamburg-Stellingen. BHKW-Motoren erzeugen Strom und Wärme in einem Arbeitsgang (Kraft-Wärme-Kopplung, KWK) und nutzen somit die eingesetzte Energie hocheffizient aus – das schont wertvolle Ressourcen und die Umwelt. In der neuen Energiezentrale von HanseWerk Natur baut der Wärmenetzbetreiber zwei BHKW mit einer elektrischen Leistung von 999 und 250 Kilowatt ein. Die Arbeiten sind im Juni 2021 gestartet und laufen bis zum Frühjahr des kommenden Jahres. HanseWerk Natur investiert drei Millionen Euro in die klimaschonende Energieversorgung in Hamburgs Westen. Weitere Informationen zu BHKW, Nahwärme und Fernwärme und klimaschonende Energiekonzepte sind unter www.hansewerk-natur.com zu finden.

Den Standort der neuen BHKW hat HanseWerk Natur bewusst gewählt, denn in der Lederstraße in Hamburg hat der Entsorgungs- und Recyclingspezialist OTTO DÖRNER seinen Sitz. Als Unternehmen mit einem hohen Strombedarf wird OTTO DÖRNER einen Großteil des lokal erzeugten Stroms direkt vor Ort nutzen. “HanseWerk Natur wird bedarfsgerecht bis zu fünf Gigawattstunden Strom pro Jahr an das Entsorgungs- und Recyclingunternehmen liefern”, erläutert Sarah-Maria Kubik, Vertrieb/Projekte beim Wärmenetzbetreiber. Mit dieser intelligenten Einbindung in die Energieversorgung von HanseWerk Natur leisten OTTO DÖRNER und der Wärmenetzbetreiber einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. OTTO DÖRNER wird zukünftig deutlich weniger Strom aus dem Netz beziehen, sondern zu einem Großteil den lokal erzeugten KWK-Strom einsetzen. Wer sich für Energielösungen, BHKW, Strom und Wärme von HanseWerk Natur interessiert, findet unter https://www.nachrichten.net/details/33711460/HanseWerk_Natur_%C3%BCbernimmt_Betriebsf%C3%BChrung_von_BHKW_in_Wyk.html weitere Informationen.

HanseWerk Natur betreibt in Hamburgs Westen ein Wärmenetz, über das Haushalte, Gewerbe sowie Industrie mit Nahwärme versorgt werden. Insgesamt sind 440 Hausanschlüsse an dieses Netz von HanseWerk Natur angeschlossen. Bislang erzeugt der Wärmenetzbetreiber die Nahwärme in einem hocheffizienten BHKW in der Reichsbahnstraße sowie zusätzlich in Heizkesseln. Mit den beiden neuen BHKW in der Lederstraße reduziert sich zukünftig der Einsatz der Kessel, sodass HanseWerk Natur CO2 einsparen kann. Projektleiter Matthias Schumann erläutert: “Pro Jahr werden OTTO DÖRNER und wir zwischen 1.200 und 1.700 Tonnen CO2 einsparen. Dies liegt einerseits daran, dass unser Kunde weniger Strom aus dem Netz benötigt. Andererseits erhöhen wir von HanseWerk Natur den Anteil der umweltschonenden Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung.” HanseWerk Natur informiert über Nahwärme, Fernwärme, BHKW und Hausanschlüsse unter www.hansewerk-natur.com.

