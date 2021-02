HanseWerk-Tochter: Knickpflege und Vogelschutzmaßnahmen

Schleswig-Holstein Netz kümmert sich in Bösdorf im Kreis Plön um die Versorgungssicherheit – Ausbildungskolonne wartet zwei Freileitungsstationen.

Um den Mindestschutzabstand von drei Metern an seinen Mittelspannungsfreileitungen sicherzustellen, kümmert sich Schleswig-Holstein Netz (SH Netz), Teil der HanseWerk-Gruppe, mit Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Plön noch bis zum 28. Februar 2021 mit einer Partnerfirma um den Rückschnitt von Knicks und Bäumen. Umfangreiche Arbeiten stehen ab Montag, 8. Februar, entlang der 20-kV-Mittelspannungstrasse an der Malenter Straße in der Gemeinde Bösdorf an. In Höhe Schneckenfeld steht die Freileitung auf einer Länge von rund 700 Metern direkt auf einem Knick. In Absprache mit den dortigen Grundeigentümern werden die Mitarbeiter der Partnerfirma die Baumkronen ausästen und den Knick beschneiden.

Im Zuge der turnusgemäßen Knickpflege nimmt die Ausbildungskolonne der Hanse-Werk Tochter SH Netz aus Rendsburg Instandsetzungsarbeiten an der 20-kV-Mittelspannungsleitung vor. Die Auszubildenden werden unter anderem zwei Stationen in der Freileitung warten und auf den Masten Sitzstangen und Vogelschutzhauben montieren. “Wir nutzen die Abschaltung der Stromleitung, um die Vogelschutzmaßnahmen aufzurüsten”, sagt Nico Reer, Projektleiter Netzdienste Region Ost vom Netzcenter in Plön.

Die Schleswig-Holstein Netz AG im Kurzprofil

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) betreibt für rund 2,8 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein. Über 400 schleswig-holsteinische Kommunen halten Anteile an SH Netz. Sie haben umfangreiche Mitspracherechte und erhalten eine Garantiedividende. Das Unternehmen beschäftigt 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vielen Standorten in Schleswig-Holstein.

SH Netz hat als Partner der Energiewende bereits zehntausende Windräder und Solaranlagen an das Stromnetz angeschlossen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Energielösungen für den Norden und unterstützt den Ausbau der Elektromobilität. SH Netz engagiert sich in Innovationsprojekten für mehr Klimaschutz. Dazu gehören beispielsweise Biogas- und Power-to-Gas-Anlagen, mit denen SH Netz überschüssigen Windstrom als Wasserstoff im Erdgasnetz speichert.

Außerdem unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren den regionalen Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein, zum Beispiel das wahrscheinlich härteste Ruderrennen der Welt auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

