Mundpflege auf die ganz feine Art

Presseinformation

Happy Valentine – Überraschung!

Mundpflege auf die ganz feine Art.

Nicht irgendein Geschenk zum Valentinstag, sondern eines was beweist, dass man sich Gedanken gemacht hat. Etwas Außergewöhnliches. Worüber man sich täglich freuen kann. Zum Beispiel: eine Curaprox Hydrosonic Pro Schallzahnbürste für die Mundgesundheit.

Irgendein Geschenk kann ja jeder, es soll aber etwas Nachhaltiges sein. Jeden Tag Freude bereiten. Auch beweisen, dass man an seine liebsten Menschen gedacht hat. Mit diesem Geschenk wird das gelingen: Mit der Curaprox Schallzahnbürste Hydrosonic PRO der Schweizer Dentalspezialisten. Besser geht“s nicht.

Professionelle Zahnpflege für zuhause mit der Hydrosonic PRO

Perfekt gepflegte Zähne und Zahnfleisch sind so wichtig für Ihre Gesundheit. Zahnstein, Plaque und Lebensmittelreste, die sich tagsüber ansiedeln, müssen entfernt werden. Das geht perfekt mit der genialen Schallzahnbürste Curaprox Hydrosonic PRO. Sanft und zärtlich, wie es nur der kleine tropfenförmige Bürstenkopf mit seinen hunderten feinen Curen-Filamenten und dem genialen 10 ° Knick kann. Durch die unterschiedlich langen Borsten wird ein regelrechter Wirbel von Zahncreme, Wasser und Speichel produziert, der jeden Zahn umhüllt- selbst die Backenzähne und die Zahnzwischenräume. Sieben Powerstufen für die individuelle Auswahl von 22.000 bis 42.000 Bewegungen sorgen für natürlich weiße Zähne und das Zahnfleisch wird angenehm massiert und durchblutet. Das komplette Valentins-Geschenk beinhaltet: das Handstück, auf das es 24 Monate und bei Registrierung 36 Monate Garantie gibt, zwei Bürstenköpfe, eine Interdentalbürste, ein Ladegerät, ein USB-Kabel und ein praktisches Reiseetui.

Strahlendes Lächeln – jeden Tag

Die Gesundheit beginnt im Mund, das weiß jeder. Bakterien, Viren und Pilze siedeln sich gern im Zahnbelag, ebenso auf der Zunge an. Werden sie nicht zweimal täglich gründlich entfernt, gelangen sie auf direktem Weg in den Körper. Diesem Problem geht es jetzt mit der Schallzahnbürste CURAPROX Hydrosonic PRO an den Kragen. Eine echte Perfektionistin für unvergleichlich saubere, glatte Zähne, wie nach dem Polieren beim Zahnarzt. Sanft und schonend mit sieben individuellen Einstellungen und drei verschiedenen Bürstenköpfen „power“ „sensitive“ und „single“ wird jeder einzelne Zahn von den feinen Borsten umhegt und gepflegt. Durch die vielen, speziell angeordneten CUREN-Filamente – außen lang und innen kurz – wird auch der kleinste Speiserest aufgespürt und entfernt. Auch Bakterien, die sich gern in den Zahnzwischenräumen einnisten, werden unschädlich gemacht. Diabetiker mit empfindlichem Zahnfleisch, Personen mit Implantaten und Zahnspangenträger werden sich besonders über die sanfte und schonende Behandlung freuen.

Professionell gepflegt – natürlich auch auf Reisen

Einmal geladen, hält der im Handstückl integrierte Akku gute 60 Stunden – bei täglich 2 x 2 Minuten Putzzeit. Die Leistung bleibt bis zum Schluss gleichmäßig stark, der Ladezustand wird angezeigt, damit man nicht überrascht wird. Die kleine, runde Ladestation könnte zwar mit in den Koffer, muss aber nicht. Das mitgelieferte USB-Ladekabel passt in den Computer, den Laptop und auch in die USB-Ladebuchse im Auto. Ein praktisches, robustes und formschönes Etui enthält zusätzlich zwei Bürstenaufsätze. So gut geschützt kann es losgehen. Entzündungen oder schlechter Mundgeruch? Mit dieser Schallzahnbürste von den Schweizer Mundhygienespezialisten CURAPROX geht man auf Nummer sicher.

Bestellung über www.curaden.de

Viel Spaß und Freude am Happy Valentine-Tag!

Curaden Deutschland GmbH

Firmenkontakt

Curaden Germany GmbH

-Curaden Swiss Smile

Industriestr. 2 / 4

76297 Stutensee

07249 – 913060



http://www.curaden.de

Pressekontakt

Curaden Germany GmbH

Dagmar Westerheide

Industriestr. 2 / 4

76297 Stutensee

07249 – 913060



http://www.curaden.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.