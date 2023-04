Hauptversammlung: WWW zieht positive Bilanz und begrüßt Marisa Löhr im Vorstand

Jubiläumsjahr 2022 wieder mit ersten attraktiven Veranstaltungen / Seit 2018 Gutscheine im Wert von über 350.000 Euro verkauft / Regionale und lokale Wirtschaft sowie Anwohner profitieren

Weilburg, im April 2023. Bei der Jahreshauptversammlung 2023 zog der Vorstandsvorsitzende der Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW), Wolfgang Eck, eine insgesamt positive Bilanz zum Jubiliäumsjahr 2022 und freut sich über Verstärkung im WWW-Vorstandsteam.

„Die WWW ist 1952 gegründet worden und ist durch Vorgängervereine noch sehr viel älter. 2022 konnten wir das dann doch mit einem Sommerfest etwas feiern und mit dem großen Kindertag im August erstmals nach zwei Jahren auch wieder eine attraktive Veranstaltung umsetzen“, resümiert Eck. Die WWW versucht gemeinsam mit allen Mitgliedern die Stadt und die attraktiven Angebote noch bekannter zu machen. Beispielsweise mit dem beliebten Geschenkgutschein, mit dem man bei fast 200 Anbietern – Gastronomen, Einzelhändlern und Dienstleistern – einkaufen kann. „Seit 2018 haben wir Gutscheine im Wert von mehr als 350.000 Euro verkauft – die Menschen lieben die Vielfalt und Flexibilität. Und gleichzeitig sichern wir Arbeitsplätze und unterstützen Vereine und erhalten die Infrastruktur unserer Heimat“.

Vorstand entlastet und mit neuem Teammitglied

Die Jahreshauptversammlung fand in den Räumlichkeiten der Kreissparkasse Weilburg statt, die die Gelegenheit nutzte ihre regionalen Mehrwertpartner-Angebote vorzustellen. Ebenfalls ein wichtiger Baustein zur regionalen Wirtschaftsförderung mit Rabatten für Kunden der Sparkasse. Im weiteren Verlauf der Versammlung stellte Schatzmeister Karl-Heinz Schäfer den Jahresabschluss vor und der Vorstand wurde für das vergangene Geschäftsjahr entlastet, nachdem der Bericht der Kassenprüfer Knut Lange und Renate Röhrig verlesen wurde. Auf der Agenda stand dann noch eine Vorstandsposition zur Wahl. Marisa Löhr wurde einstimmig zur Schriftführerin gewählt und löste Daniela Loibl (PM Lounge) ab, die nicht mehr angetreten war. Löhr ist Inhaberin des Unternehmens „Kleiner Lorbass, einem Kinderladen mit Fokus auf faire, ökologische und nachhaltige Sortiments- und Secondhandware, Geschenkartikel und Spielwaren. Der „kleine Lorbass“ ( https://www.kleiner-lorbass.de) wurde 2020 eröffnet und befindet sich in Weilburger Innenstadt in der Marktstraße 2.

Über die WWW

Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt und der Oberlahn-Region erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit rund 150 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region „Weilburg an der Lahn“ und ist für alle an der Region Interessierten offen.

Wirtschafts-Werbung Weilburg e.V.- Eingetragen beim AG Limburg an der Lahn – VR1753

Vorstand: Wolfgang A. Eck (Vorsitzender, Eckpunkte Kommunikation GmbH), Olaf Horne (stv. Vorsitzender, Horne Mode KG), Karl-Heinz Schäfer (Finanzen), Farnam Karazma (Gutscheinmanagement, Copy & Print Weilburg), Eike Dillenberger (Werbeleiter, Kreisparkasse Weilburg), Marisa Löhr (Schriftführerin, Der kleine Lorbass). Beisitzer: Sabine Gorenflo (Weilburg TV), Björn Jung (Volksbank Mittelhessen), Gabriel Mattes (Urban Kitchen), Andreas Müller (Elektro Müller), Christian Schmidt (Frankfurter Volksbank), Sergej Wasiljew (Lackiercenter Weilburg). Geschäftsstelle: Christina Schüssler

