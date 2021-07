Haus für Obdachlose und Flüchtlinge durch Kunst in Köln

8,7 Mio. EUR für CASA COLONIA-Neubau geplant mit Hilfe von 80 Künstlern und Spendern

Die Stiftung CULTOPIA – Kunst hilft geben steht kurz vor dem Start ihres großen,

3-fachen Integrationsprojekts CASA COLONIA, einem Neubau mit einem Investitionsvolumen von geplanten 8,7 Mio. Euro.

Zweck von CASA COLONIA ist ein dreifacher Integrationsansatz:

-Integration WOHNEN: Geplant ist der Neubau von bis zu 30 öffentlich geförderten Wohnungen. Menschwürdiges bezahlbares Wohnen für Obdachlose, Flüchtlinge, Alleinerziehende, Studenten und Künstler mit WBS.

-Integration ARBEITEN: Wir planen einen Integrationsbetrieb KUNST-Cafe´/Restaurant für Jugendliche und Heranwachsende bis 27 Jahre mit körperlichem, geistigem oder sozialem Handicap (ohne Schulabschluss), die eine Ausbildung und somit eine berufliche Perspektive in der Gastronomie erhalten sollen.

-Integration KUNST & KULTUR: Im Kunst-Cafe´soll ein Kulturtreff entstehen mit Angeboten wie Benefiz-Kunstausstellungen, Kulturfilmen, Benefizkonzerten auf 400 Quadratmetern und Lesungen.

Bethe-Stiftung ab 7. Juli bis 6. Oktober eingehende Spenden verdoppelt

“Wir freuen uns sehr, dass sich zum Start unseres Kunst-Hilft-Geben-Spendenaufrufs die BETHE-Stiftung bereiterklärte, die eingehenden Spenden vom 7.7. bis 6.10.2021 bis zur Höhe von 25.000 EUR zu verdoppeln,” so Dirk Kästel, Vorstandsvorsitzender der CULTOPIA-Stiftung: “Wir danken Roswitha und Erich Bethe von der Bethe-Stiftung sehr für diese Spendenverdopplung und hoffen, dass möglichst viele sich für dieses wichtige Integrationsprojekt für Obdachlose und Benachteiligte in Köln einsetzen.”

Die CULTOPIA-Stiftung Kunst hilft geben ging aus dem mildtätigen Verein Kunst hilft geben für Arme und Wohnungslose in Köln hervor, der seit 2012 über 70 Benefiz-Kunstausstellungen erfolgreich durchführte und weiterhin Benefizausstellungen veranstaltet und Obdachlosen hilft, deren Notlage in Köln ein wenig zu lindern. Bisher wurden durch Kunst hilft geben e.V. über 580.000 Euro an Obdachlosenhilfe in Köln durch Geld- und Sachleistungen in 10 Jahren gespendet.

Die neue Stiftung Cultopia ist seit Juni 2021aktiv und mit einem Stiftungsvermögen von 780.000 EUR ausgestattet, was inzwischen auf 1,1 Mio. EUR aufgestockt wurde. Als Stiftungsvorstände wurden ernannt: Prof. Dr. Irene Daum, Erich Bethe, Bethe-Stiftung und Dirk Kästel (Vorstandsvorsitzender).

www.cultopia-stiftung.koeln

Die CULTOPIA-Stiftung ist der Träger/Investor des CASA COLONIA-Neubauprojekts. Unsere Kooperationspartner sind: Bethe-Stiftung, Kolping Bildungswerk, Arche für Obdachlose in Köln e.V., Sozialdienst kath. Frauen, Sozialdienst kath. Männer, Johanneshaus, Don Bosco-Club & Work4You, Kölner Tafel sowie die Agentur für Wohnkonzepte.

Der Verein Kunst hilft geben für Arme und Wohnungslose in Köln e.V. wird nach wie vor Benefiz-Kunstausstellungen in verschiedenen Gasträumen (z.B. in Kirchen, Banken, Versicherungen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Rechtsanwaltskanzleien oder ähnlichen Unternehmen) durchführen, bis CASA COLONIA bezugsfertig ist (voraussichtlich 2024).

Who is who der Künstler*innen helfen mit, dass Ausgegrenzte eine Integrationsmöglichkeit in Köln erhalten:

Bisherige Unterstützer des Vereins Kunst hilft geben e.V. sind private Sammler und vor allem Künstler*innen: Rosemarie Trockel, Gerhard Richter, Georg Baselitz, Günther Uecker, Heinz Mack, Otto Piene, AR Penck, Klaus Staeck, Candida Höfer, Andreas Gursky, Harald Naegeli, Otmar Alt, HA Schult, Sabine Moritz, Irmel und Felix Droese, Benjamin Katz, Boris Becker, Oliver Jordan, Rene Böll, Anton Fuchs, Junior Toscanelli, Herman Josef Kuhna, Hartung & Trenz, Thomas Baumgärtel, Anna Blume, Ati von Gallwitz, Odo Rumpf, Michael Kuball und weitere 80 Künstler*innen sowie die Galerien SprüthMagers und Breckner.

Geplant sind für 2021 neun Benefiz-Kunstausstellungen:

-Bis 30. Juli 2021: 100 Jahre Joseph Beuys mit 16 Künstlern und 34 Kunstwerken zu Gast in der Galerie am Brüsseler Platz 14. Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr.

Weitere Info und TERMIN: www.kunst-hilft-geben.de Email: info@kunst-hilft-geben.de Tel. 0151-42815196

Kunst hilfe geben ist ein gemeinnütziger und mildtätiger Verein der seit zehhn Jahren Obdachlosen in Köln unterstützt. www.kunst-hilft-geben.de

Kontakt

Kunst hilft geben e.V.

Dirk Kästel

c/o Annostr. 11

50678 Köln

015142815196

info@kunst-hilft-geben.de

https://kunst-hilft-geben.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.