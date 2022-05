Haus-Konfigurator: build bietet die Möglichkeit!

Wer ein Haus bauen oder eine Wohnung neugestalten möchte, will vorab wissen, was ihn erwartet. Doch Planungsskizzen, Farb- und Materialmuster sind zur Veranschaulichung nicht immer vollumfänglich geeignet. Selbst 3D-Grafiken ermöglichen keine Komplettansicht des künftigen Bauwerks oder Gebäudeteils. Dank des innovativen Haus-Konfigurators von build Architektur-Visualisierungen können Interessenten sämtliche Details ihres Traumhauses in Eigenregie online zusammenstellen. Ein Serviceangebot, durch das Anbieter von Fertighäusern oder Hersteller von Gebäudeinstallationen und Baumaterialien ihre Kundenbindung erhöhen und Wettbewerber hinter sich lassen können.

Die Entscheidung für ein Eigenheim ist ein bedeutender Schritt. Ob das Fertighaus individualisiert oder von Grund auf neu gebaut werden soll: Künftige Eigentümer möchten oftmals selbst kleinste Details mitgestalten. Ab sofort können Vertriebe und Herstellerfirmen ihren Kunden diesen Service problemlos bieten. Mit dem qualitativ hochwertigen online Haus-Konfigurator von build lassen sich Immobilien an persönliche Vorlieben anpassen. Wandfarben, Dachziegel, Fensterfarben oder zusätzliche Solarpaneele lassen sich zusammenstellen, bis das erwünschte Endergebnis erreicht ist. Das grafische Echtzeit-Feedback der interaktiven 3D-Anwendung ermöglicht eine 360-Grad-Betrachtung der Fassade. Selbst die Preise der einzelnen Komponenten zeigt der Haus-Konfigurator der niedersächsischen Unternehmergesellschaft bei Bedarf an und errechnet automatisch die Gesamtsumme für den Komplettbau.

Nur, wer auf die neuen Anforderungen durch die zunehmende Digitalisierung reagiert und seinen Kunden interaktive Mehrwerte bietet, wird langfristig auf dem Markt bestehen können. Dass die Vereinigung praktischer Anforderungen mit unterhaltenden Elementen Aufmerksamkeit schafft und Konversionsraten steigert, hat Tim Bonnke bereits 2015 erkannt. Seit der damaligen Gründung seiner build Architektur-Visualisierungs UG haben bereits unzählige Firmen ihren Kundenstamm an sich binden und erweitern können. Denn nach mehr als 20 Jahren in der Immobilienbranche weiß der Jungunternehmer, worauf es ankommt. Der build Haus-Konfigurator überzeugt nicht nur mit präzisen und realistischen Echtzeitdarstellungen von Immobilien und Baumaterialien. Im Gegensatz zu Standardangeboten der Konkurrenz überzeugt er mit spezifischen Lösungen für individuelle Vertriebsstrukturen und mit dem gewissen Extra.

Die Nutzung von interaktiven Technologien kann die Kundenentscheidung für oder gegen ein Unternehmen maßgeblich beeinflussen. Der dreidimensionale Haus-Konfigurator von build liefert Interessenten die gewünschten Informationen auf verständliche und gleichsam spielerische Weise. Die Eingabe von persönlichen Daten der Nutzer des Haus-Konfigurators ist die perfekte Grundlage für ein Erstgespräch des Vertriebs mit möglichen Kunden.

build erstellt verkaufsfördernde Visualisierungen, die Ihr Projekt aus der Masse an Anbietern hervorstechen lässt. Von uns erstellte Visualisierungen überzeugen durch Fotorealismus und Detailtiefe und tragen so dazu bei, dass Ihr Projekt wahrgenommen wird. Wir sind seit 2015 auf dem Markt und haben in den vergangenen Jahren bereits hunderte von Bildern an Kunden aus dem Bereich Immobilien, Einzelhandel, Industrie und Schifffahrt geliefert. Auch im Bereich der virtuellen Begehungen sind wir aktiv vertreten und überzeugen durch spannende und interaktive Lösungen, mit denen Sie sich von anderen Anbietern abheben und Ihre Interessenten begeistern.

