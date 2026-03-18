Hausverwaltung homewise wächst bundesweit

Das 2018 in Leipzig gegründete Unternehmen verbindet feste Ansprechpartner mit Automatisierung & KI – transparente Verwaltung kleiner Liegenschaften.

Leipzig, März 2026 – Die Anforderungen von Eigentümern an Hausverwaltungen steigen: Verlässliche Erreichbarkeit, klare Zuständigkeiten und transparente Abläufe sind heute entscheidend. In der Praxis erleben viele Eigentümer jedoch, dass Rückmeldungen Zeit brauchen oder Ansprechpartner wechseln – insbesondere dann, wenn telefonische Erreichbarkeit nur eingeschränkt möglich ist. Gleichzeitig wünschen sich Eigentümer digitale Einblicke, etwa in Kontobewegungen, laufende Vorgänge und vollständige Objektunterlagen, die jederzeit nachvollziehbar verfügbar sind.

Die digitale Hausverwaltung homewise begegnet diesen Erwartungen mit einem klaren Ansatz: persönliche Betreuung durch feste Ansprechpartner – unterstützt durch Automatisierung und KI im Hintergrund.

Bei homewise wird jedes Objekt durch einen festen Ansprechpartner betreut, der als zentrale Kontaktperson für Eigentümer fungiert und sämtliche Anliegen rund um die Immobilie koordiniert. Unterstützt wird dieser durch spezialisierte Teams, unter anderem aus den Bereichen Abrechnung, Buchhaltung und Vermietung. Ergänzend sorgt der Bereich Prozesse & Systeme dafür, dass Abläufe kontinuierlich verbessert und – wo sinnvoll – automatisiert werden. Klare Zuständigkeiten und definierte Qualitätsstandards stehen dabei für eine verlässliche und gleichbleibende Betreuungsqualität.

Automatisierung und KI setzt homewise gezielt dort ein, wo Prozesse strukturiert vorbereitet, beschleunigt und nachvollziehbar gemacht werden können – zum Beispiel bei der Verarbeitung von Unterlagen, im Zahlungsmanagement oder bei standardisierten Kommunikationsschritten. Ziel ist es, Routineaufwände zu reduzieren und dadurch mehr Zeit für persönliche Betreuung zu schaffen.

Konkrete Beispiele für den Einsatz von Automatisierung und KI bei homewise:

– Automatische Verarbeitung der Eingangspost: Dokumente werden automatisch benannt, korrekt abgelegt und als Vorgang/Ticket erfasst. Vorteil: einheitliche Dokumentenstruktur, weniger Fehlzuordnungen und geringere Datenschutzrisiken; Eigentümer haben vollständige Einsicht in relevante Unterlagen.

– Automatisches Auslesen von Rechnungen und vorbereitende Vorbuchung: Eingehende Rechnungen werden digital erfasst, Daten wie Kreditor, Betrag, Leistungszeitraum und Kostenart ausgelesen und als Buchungs- und Zahlungsvorschlag vorbereitet. Das beschleunigt die Verarbeitung deutlich – die abschließende Prüfung von Plausibilität, Kontierung und Zahlung erfolgt durch die Buchhaltung; erst danach wird die Zahlung freigegeben und ausgelöst.

– Automatisierter Abgleich von Rechnungen, Überweisungen und Kontoständen: Vorteil: unterstützt ein vorausschauendes Zahlungsmanagement und hilft, Mahnungen und Zahlungsverzug frühzeitig zu vermeiden.

– Dynamische Berechnung und Auszahlung von Mietüberschüssen an Eigentümer: Vorteil: stellt ausreichende Liquidität für laufende Kosten sicher; echte Überschüsse werden transparent berechnet und an Eigentümer ausgezahlt.

– Automatische Erstellung und monatlicher Versand von Kontoauszügen: Vorteil: mehr Transparenz über finanzielle Entwicklung und getätigte Zahlungen.

– Automatisiertes Mahnwesen: Vorteil: strukturierte Zahlungserinnerungen reduzieren Ausfälle und schaffen klare Nachverfolgbarkeit.

– Automatisierte Zuordnung eingehender Kundenanfragen (Telefon/E-Mail): Vorteil: Anliegen werden schneller dem richtigen Ansprechpartner zugeordnet, strukturiert erfasst und effizient bearbeitet.

– KI-gestützte interne Wissensdatenbank aus realen Kundenanfragen: Vorteil: einheitliche Abläufe und Arbeitsstandards auf Basis von Best Practices aus dem operativen Alltag.

homewise erklärt:

„Eigentümer erwarten heute feste Ansprechpartner und klare Abläufe. Automatisierung und KI helfen uns dabei, Prozesse effizienter und transparenter zu gestalten – ersetzen aber nicht den persönlichen Kontakt. Genau diese Kombination prägt unsere Arbeitsweise.“

Mit diesem Ansatz ist homewise bundesweit in der WEG-Verwaltung, Mietverwaltung sowie in der Sondereigentumsverwaltung (SEV) tätig. Der Fokus liegt auf klaren Prozessen, digitaler Transparenz und einer persönlichen Betreuung bei den laufenden Verwaltungsarbeiten und vor Ort, die auch bei steigender Komplexität verlässlich bleibt.

Weitere Informationen: www.homewise.de/pr

homewise ist eine 2018 in Leipzig gegründete Hausverwaltung, die digitale Transparenz mit persönlicher Betreuung kombiniert – digital unterstützt und zugleich auch persönlich vor Ort präsent. Das Unternehmen ist bundesweit in der WEG-Verwaltung, Mietverwaltung und Sondereigentumsverwaltung (SEV) tätig. Eigentümer profitieren von festen Ansprechpartnern, klaren Zuständigkeiten und nachvollziehbaren Prozessen. Automatisierung und KI unterstützen interne Abläufe im Hintergrund, damit mehr Zeit für persönliche Betreuung bleibt.

Kontakt

homewise GmbH

Franziska Seifert

Peterssteinweg 14

04107 Leipzig

08004422887



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