HavellandBau – Baumesse „Mein Haus und Garten“

Berlin, den 27.02.2023. Die neueste Auflage der Baumesse Falkensee hat am Sonntagabend nach zwei erfolgreichen Messetagen ihre Pforten geschlossen.

Die Messe „Mein Haus und Garten“ in der Stadthalle Falkensee vom 25.03. – 26.02.2023 ein Pflichttermin für Planer- und für CEHATROL® Technology eG. Dabei wendet sich die Messe an Fachbesucher, aber auch an private Verbraucher.

Die Genossenschaft für MENSCH, ENERGIE und UMWELT stellt sich dem Leitthema „Ökologisch und energieeffizient bauen – Energiegewinner werden!“ Denn mit Blick auf die steigenden Energiekosten kommt die Frage auf: Können wir uns den Traum vom Eigenheim überhaupt noch leisten? Auch das Planen und Bauen werden immer komplexer und anspruchsvoller. Globalisierung, demografischer Wandel, Digitalisierung, Urbanisierung, Ressourcenverknappung, Energiewende, Energie- und Ressourceneffizienz- das sind nur einige Herausforderungen an unsere Zukunft.

CEHATROL® Technology eG stellt sich den vielen Fragen. Welchen innovativen Produkten, Systemen und Herstellungsmethoden stehen zur Verfügung, um im Bereich Energie spürbar in die eigene Kasse einzuzahlen? Wie heizen wir morgen? Die Zukunft der Wärme- und Energieerzeugung steht im Vordergrund.

Auf der Messe „Mein Haus und Garten“ waren Sie genau richtig- hier konnten Ihre Fragen von echten Experten beantwortet werden- am Stand der CEHATROL® Technology eG.

Termin verpasst?

Die CEHATROL® Technology eG präsentiert sich am 18.03 – 19.03.2023 auf der nächsten Baumesse in Frankfurt an der Oder.

Wo? Messegelände Frankfurt (Oder)

Messering 3

15234 Frankfurt (Oder)

Treffen Sie an einem Ort kompetente Aussteller aus der Region Berlin / Brandenburg, die Sie individuell und professionell beraten. Auf der Baumesse „Mein Haus und Garten“ finden Sie neue Impulse für Ihr persönliches Bauvorhaben – vom Keller bis zum Dach. Erfahren Sie die Neuheiten für mehr Wohnkomfort und Energieeffizienz im Eigenheim. Auf der Messe finden Sie die konkrete Lösung und den kompetenten Partner, um Ihr Vorhaben zu verwirklichen!

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

