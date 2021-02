Healthy Homeoffice: 4 Darmstädter Unternehmen ausgezeichnet mit dem Healthy-HR-Manager Award 2020

Noch nie war das Thema “Gesundheit” so im Fokus wie im letzten Jahr. Das Coronavirus hat einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass wir alle unsere Gesundheit wichtiger nehmen als jemals zuvor. Abseits von strengen Hygiene-Regeln und Einschränkungen im Berufs- wie auch Privatleben hat sich die Einstellung zur Gesundheit stark verändert: Sie wird (endlich) als das wahrgenommen, was sie ist: Unser höchstes Gut. Gesundheit ist mehr als das Fehlen von Krankheit – sie ist das Synonym für ein gutes Leben. Als zentrales Lebensziel hat sich dieser Trend tief in unsere Kultur und das Selbstverständnis unserer Gesellschaft eingeschrieben und prägt sämtliche Lebensbereiche. Auch den der Arbeit. Mit ihren neuen Erfahrungen treten Menschen dem Gesundheitssystem auf Augenhöhe entgegen und stellen neue Erwartungen an Unternehmen und Infrastrukturen: Gesundheitsbewusste Menschen wollen sich in gesundheitsfördernden Lebenswelten bewegen und fordern dies als neuen Normalzustand ein.

4 Darmstädter Unternehmen haben auf diesem Weg eine Vorreiter-Rolle eingenommen und sind deshalb mit dem Healthy HR-Manager Award von Healthy Business Consulting ausgezeichnet worden. Sie haben ohne zu zögern neue Strukturen geschaffen, um ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trotz Kontaktbeschränkungen Zugänge zu gesundheitsfördernden Maßnahmen zu ermöglichen. Dabei war es besonders wichtig, alle Mitarbeiter einzubeziehen und sie da abzuholen, wo sie vielfach zu finden waren: Im Homeoffice, denn das bedeutete für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit Monaten arbeiten im “Ausnahmezustand” und gleichzeitig das “New Normal”.

Der mangelnde soziale Austausch sowie der verlagerte Arbeitsplatz in das Zuhause stellte viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor große (gesundheitliche) Herausforderungen. Besonders Rückenschmerzen waren ein Thema (Arbeiten in der Corona-Epidemie. Hofmann et al., Fraunhofer IAO. 2020). Schnelle Hilfe war gefragt, um eine hohe Arbeitsmotivation zu gewährleisten. Durch die Implementierung neuer digitaler Gesundheits-Programme wurde eine wichtige Schnittstelle geschaffen auf dem Weg in die hybriden, flexiblen Arbeitsmodelle der Zukunft.

Ausgezeichnet wurden:

Kao Germany GmbH. Hottinger Brüel & Kjaer GmbH. Software AG. Arche Noris gGmbH

Wir gratulieren herzlich!

