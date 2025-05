Heartlist startet globale Auszeichnung mit Herz.

Eine globale Auszeichnungsplattform, die das Beste aus DesignHotels, Michelin & Falstaff vereint – und ergänzt, was oft fehlt: Exzellenz mit Herz und Sinn.

Mehr als eine Auszeichnung: Heartlist® startet eine globale, brachenübergreifende Plattform für Exzellenz mit Herz und Impact. Heartlist bringt das Kurationsprinzip von DesignHotels, des Michelin Guides und von Falstaff in einem System zusammen – und ergänzt es um das, was all dem oft fehlt: Herz, Sinn und emotionale Wirkung.

Exzellenz, die berührt – nicht nur beeindruckt

Mit Heartlist entsteht eine weltweit einzigartige Plattform, die außergewöhnliche Reise-, Gourmet- und Lifestyle-Erlebnisse nicht nach Oberflächlichkeiten bewertet, sondern nach Werten: Leidenschaft, Sinn und Zweck, Authentizität, emotionale Wirkung – und natürlich Exzellenz.

Der Titel „World“s Leading [Category] – Honored by HEARTLIST®“ wird nur an Anbieter vergeben, die das anspruchsvolle, unabhängige Bewertungssystem bestehen – und wirklich berühren.

Klar definierte Kategorien für besondere Erlebnisse

Heartlist kuratiert in drei Hauptbereiche:

Travel-Experiences: darunter fallen Hotels, private Villen, Retreats, Lodges und Safari-Erlebnisse

Gourmet-Experiences: ausgezeichnet werden nicht nur Restaurants, sondern auch Produzenten wie Weingüter, Kaffeeröstereien, Whiskey-Destillerien oder Käsemanufakturen

Lifestyle Experiences: besondere Aktivitäten und Momente mit emotionalem Tiefgang – von Husky-Touren über kulturelle Rituale bis zu exklusiven Naturerlebnissen

So werden weltweit unterschiedlichste Formen von Exzellenz sichtbar gemacht – nicht einfach durch Zahlen, sondern aufgrund Sinn und Seele.

Eine neue Form der Auszeichnung – jenseits von Branchen und Standards

Was DesignHotels für Reisen, Falstaff für Hersteller und der Michelin Guide für Spitzenküche sind, das vereint Heartlist branchenübergreifend – jedoch mit einem eigenen, emotionaleren Anspruch. Denn Heartlist® erkennt nicht nur das Sichtbare – sondern auch das Spürbare.

Kuratiert, unabhängig, mit Wirkung

Die Bewertung erfolgt durch den Heartlist® Circle – einem wechselnden Kreis aus internen und externen Expert:innen, darunter Branchen-Spezialist:innen, Journalist:innen, Redakteur:innen und Kreative mit fundierter Perspektive auf Qualität, Wirkung und Relevanz. Jedes Erlebnis wird anhand des eigens entwickelten Heartbeats-Systems (max. 100 Punkte) evaluiert. Bewertet wird entlang von fünf klar definierten Werten: Exzellenz, Leidenschaft, Sinn und Zweck, Authentizität und emotionale Wirkung. Jede Kategorie wird mit bis zu 20 Punkten bewertet. Nur bei mind. 80 Punkten

– mit mindestens 16 Punkten pro Kategorie – wird die offizielle Auszeichnung

verliehen. Jedes Mitglied erhält einen persönlichen Curation Report.

Mehr als ein Siegel: Ein lebendiges Ökosystem

Neben dem Honoring-Programm plant Heartlist® für die Zukunft:

eine digitale Plattform inkl. Buchungsmöglichkeit (in Aufbau)

ein hochwertiges Print- und Online-Magazin

den Heartlist Impact Fund zur Förderung globaler Projekte

sowie ein eigenes digitales Ecosystem, wie z.B. ein Belohnungssystem via Heartlist Coin

Die Köpfe hinter Heartlist®

Das Projekt wurde ins Leben gerufen von der Creo GmbH vertreten durch:

Christine Jaksch, kreative Unternehmerin, Markenstrategin, int. Künstlerin und ehem. Redakteurin und Herausgeberin

Reinhard Putscher, Brand- und Marketing Director, mehrfach ausgezeichneter Creative Director

Ursprünglich aus dem Wunsch geboren, außergewöhnliche Unterkünfte mit Seele und

Purpose zu finden, entwickelte sich Heartlist zu einem internationalen Bewertungs-

system – für Exzellenz mit Herz.

Jetzt bewerben & Teil von Heartlist werden

Travel-, Gourmet- und Lifestyle-Erlebnisanbieter können sich ab sofort für eine Auszeichnung bewerben: www.heartlist.org/apply

Zitat

„Wir zeichnen nicht aus, was nur beeindruckt – sondern das, was berührt.“

– Christine Jaksch, Co-Founder Heartlist

Heartlist ist eine unabhängige, international kuratierte Plattform zur Auszeichnung bedeutungsvoller Travel-, Gourmet- und Lifestyle-Erlebnisse. Ausgezeichnet wird nicht nur Exzellenz in Qualität und Service – sondern auch gelebte Werte wie Leidenschaft, Sinn, Authentizität und emotionale Wirkung. Getragen wird Heartlist von einem interdisziplinären Kreis aus Expert:innen – initiiert von der Markenberatung Creo GmbH.

Kontakt

HEARTLIST by CREO GmbH

Reinhard Putscher

Karl-Wastl-Str. 4

84405 Dorfen

015116966666



http://www.heartlist.org

