HEIDI KLUM UND TOCHTER LENI IN DEN „ULTRALIGHT WITH CASHMERE“ STYLES VON INTIMISSIMI

Das Lingerie-Label Intimissimi präsentiert seine neue Herbst/Winter Kampagne. Im modischen Mittelpunkt stehen die ikonischen „Ultralight with Cashmere“ Shirts der italienischen Marke. Keine Geringeren als Heidi Klum und ihre Tochter Leni standen erneut für Intimissimi vor der Kamera – zwei Frauen, die gemeinsam für Selbstbewusstsein und moderne Weiblichkeit stehen.

Die neue Kampagne von Intimissimi zeigt einmal mehr die besondere Verbundenheit zwischen Mutter und Tochter und entführt den Zuschauer in eine cosy Cashmere Welt. Und zwar in einer Bildsprache, die von Nähe, Natürlichkeit und Authentizität geprägt ist. In den Aufnahmen, die in den Kölner Kuri Studios gemacht wurden, präsentieren sich Heidi und Leni in den neuen Cashmere Styles von Intimissimi. Unter den leicht transparenten Longsleeves sind – je nach Look – Seiden- oder Spitzen BHs und Slips aus dem Intimissimi Sortiment zu sehen. Man merkt den beiden Protagonistinnen an, wie wohl sie sich darin – und miteinander – fühlen. Im Video zur Kampagne hört man zudem ihre Stimmen im Hintergrund, die beschreiben, in welchen Situationen sie sich persönlich am wohlsten fühlen. Denn Wohlfühlen kann man sich in den ikonischen Intimissimi Shirts, die bereits auf Instagram und TikTok viral gegangen sind, definitiv. Die Bildwelt ist hell, freundlich und puristisch. Die Farbwelt der Bilder und Styles umfasst Weiß, Beige und Creme, was die Natürlichkeit der Styles und der Atmosphäre unterstreicht. Marineblau und die Trendfarbe Bordeaux geben einen schönen Kontrast.

Die „Ultralight with Cashmere“ Shirts sind in unterschiedlichen Modellen erhältlich. So zum Beispiel mit U-Boot oder Lace-V-Ausschnitt, aber auch mit Rollkragen. Auch die Farbwelt lässt keine Wünsche offen – in Weiß und Schwarz, verschiedenen Nude-, Beige- und Brauntönen sowie in Dunkelrot und Dunkelblau gibt es die weichen Longsleeves. Gefertigt aus einer luxuriösen Kaschmir-Modal-Mischung, überzeugen sie durch ihre federleichte Haptik, unvergleichliche Weichheit und ein modernes, zeitloses Design. Die hochwertigen Materialien schmiegen sich sanft an die Haut und sorgen für ein angenehmes, komfortables Gefühl. Dank ihrer Vielseitigkeit sind die Styles nicht nur zum Unterziehen, sondern auch als Basic Essential für jeden Tag einsetzbar.

Heidi Klum ist erfolgreiches Model, Moderatorin, Produzentin, Unternehmerin und Mutter von vier Kindern. Auch ihre 21-jährige Tochter Leni hat die Modewelt mit internationalen Magazin-Covern, Fashion Shows und Event-Teilnahmen schon längst erobert. Gemeinsam repräsentieren sie die zeitlose Eleganz und Leichtigkeit, die Intimissimi mit seinen Kollektionen vermittelt.

Fotograf und Regisseur der aktuellen Kampagne war Rankin. Seine Fotografien werden nicht nur in internationalen Top-Magazinen veröffentlicht, sondern auch in Galerien und Museen wie zum Beispiel im MoMA in New York und im Victoria & Albert Museum in London ausgestellt. Die Creative Direction übernahm auch diesmal wieder Thomas Hayo. Seine kreativen Arbeiten wurden bereits mehrfach ausgezeichnet und werden teilweise ebenfalls im MoMA in New York ausgestellt.

Die neue Intimissimi Kampagne mit Heidi und Leni Klum ist seit dem 27. Oktober 2025 in einer deutschlandweiten Digitalkampagne zu sehen.

Bildquelle: Intimissimi