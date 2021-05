Heilpraktiker Werner Asche hat sich zum Platzhirsch entwickelt

Viele Mitmenschen schauen sich nebst der traditionellen Behandlung mittels der Schulmedizin ebenso nach sonstigen Arten der Therapie um. Dabei wird die Profession von Heilpraktikern immer beliebter. Das weiß auch Werner Asche, der eine eigene Praxis in Hamburg leitet und eine ganze Reihe von Behandlungsmethoden im Programm hat.

Besonders für den Fall, dass Sie auf der Recherche nach “Heilpraktiker Moorburg, Hausbruch, Heimfeld, Neuland” sind, haben Sie in Dipl. Biologe Werner Asche den richtigen Partner gefunden.

Informationen spielen mittlerweile in der Medizin in eine sehr wichtige Rolle. Hierbei dienen die Körperzellen jeweils wie Antennen, die Fakten der Umgebung aufnehmen und noch einmal weitergeben. Somit ist bspw. eine Erkrankung zumeist nichts anderes als eine Störung des Informationsaustausches der Körperzellen. Je kranker die Körperzellen sind, desto komplexer wird der Tausch an Informationen und desto gestörter ist die Ordnung des Organismus. Das OBERON®-System macht sich diese Tatsache zunutze und wird dazu beitragen, die Probleme aufzuspüren. Im Zuge dessen können geschädigte Körperorgane oder Körperregionen mittels einzigartiger Beanspruchung bereits entdeckt werden noch ehe die Erkrankung zutage tritt. Im Zusammenhang mit dieser Untersuchung wird ein spezieller Kopfhörer verwendet, welcher Signale des Körpers autistisch werden lässt. Der Dipl. Biologe und Heilpraktiker Werner Asche hat die Möglichkeit infolgedessen mit Hilfe der Klangbilder genau untersuchen, wo der Organismus krankt. Das OBERON®-System ist entsprechend der Klasse IIa des Medizinproduktgesetzes rechtskräftig zugelassen und für den Körper unbedenklich. Die originelle Verfahrensweise erfreut sich aktuell wachsender Nachfrage und wird daher auch oftmals verwendet. Meist erhalten Patienten resultierend aus der Behandlung Empfehlungen wie eine Änderung der Ernährung, energetische Balancierung oder digitale Homöopathie.

Abgesehen von dem OBERON®-System wendet der Heilpraktiker in seiner Praxis ebenso eine weitere Verfahrensweise an: innerwise®. Dabei macht sich dies das Wissen zurückliegender Kulturen verbunden mit der energetischen Gesundheitslehre und unserer Schulmedizin zu eigen. Grundlage für jene Prozedur ist die Überzeugung, dass Erkrankungen und Symptome generell nur Ausdrucksformen von tief sitzenden Störungen sind. Es geht bei diesem Verfahren also nicht darum, die Symptome wieder und wieder verschwinden zu lassen. Vielmehr ist es die Verpflichtung, so Werner Asche, die Ursachen zu klären. Ziel der energetischen Arbeit ist es die Ursachen für die Erkrankungen und Körperliche Beschwerden des Menschen herauszuarbeiten. Eine Behandlungsmethode, die nicht nur in der Heilpraktiker Praxis von Werner Asche ständig begehrter wird.

Der äußerst beliebte Heilpraktiker Asche bietet in seiner in Hamburg ansässigen Praxis hierüber hinaus eine ganze Reihe weiterer Dienstleistungen an. So können etwa ein OligoScan, ein CyberScan oder eine Mykotherapie durchgeführt werden. Ebenso die DeepFieldRelaxation gehört zu den ausgesprochen nachgefragten Angeboten. Grundsätzlich nimmt der Heilpraktiker wahr, dass sich mehr und mehr Menschen nicht mehr einzig und alleine auf die Schulmedizin verlassen möchten, stattdessen aber andere Techniken austesten. Oftmals erfahren von Schmerzen oder anderen Krankheiten betroffene Patienten, dass diese nach kurzer Zeit wiederaufleben. Hier sieht der Heilpraktiker den bedeutendsten Pluspunkt seiner Arbeit. “Das Ziel ist, Ungleichgewichte im Organismus zu regulieren und Störungen im Immunsystem zu eliminieren. Die aufgelisteten Methoden sind geeignet für aktuelle sowie chronische Leiden”, erzählt der Dipl. Biologe. Der Heiler ist keinesfalls nur in seiner Hamburger Praxis aktiv, sondern ebenso in seiner Funktion als Redner und Berater zur Vitalstoffversorgung gefragt. Hinzukommen Referate und Seminare im ganzen Bundesgebiet.

Mehr Information, auch zum Thema “Heilpraktiker Moorburg, Hausbruch, Heimfeld, Neuland”, bekommen Sie auf https://www.heilpraktiker-asche-hamburg.de

