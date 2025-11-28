HEIMKRAFT Bielefeld hilft Kunden des insolventen Solarunternehmens MySolartec

Solidarität unter Solarteuren: Geschäftsführer Eli Dzamulaev bietet faire Lösungen für Betroffene an

Bielefeld, 28. November 2025 – Nach der Insolvenz des Solarunternehmens MySolartec stehen zahlreiche Kundinnen und Kunden vor einem großen Problem: Viele haben ihre Photovoltaikanlage bereits bezahlt, jedoch nur Teilleistungen oder gar keine Installation erhalten.

Das Bielefelder Unternehmen HEIMKRAFT GmbH, spezialisiert auf Photovoltaik und Wärmepumpen, wurde bereits von mehreren Betroffenen angesprochen. Geschäftsführer Eli Dzamulaev möchte den Kunden von MySolartec helfen und bietet an, begonnene Projekte zu fairen Konditionen abzuschließen. „Wir können unsere Branche nur stärken, wenn wir zusammenhalten“, sagt Eli Dzamulaev, Geschäftsführer von HEIMKRAFT. „Viele Menschen haben in gutem Glauben in ihre Solaranlage investiert und stehen nun mit halbfertigen Installationen da. Diese Kunden einfach im Stich zu lassen, ist für mich keine Option. Solidarität unter Solarteuren bedeutet, Verantwortung zu übernehmen – auch über Unternehmensgrenzen hinaus.“

HEIMKRAFT prüft derzeit individuell, welche Maßnahmen notwendig sind, um die von MySolartec begonnenen Projekte technisch und wirtschaftlich sinnvoll fertigzustellen. Ziel ist es, den Betroffenen schnell zu einer funktionierenden und sicheren PV-Anlage zu verhelfen – mit Transparenz, Verlässlichkeit und fairer Preisgestaltung.

MySolartec hatte sich zuvor vor allem an preisbewusste Kundschaft gewandt, die auf kostengünstige Angebote setzte. Viele dieser Anlagen blieben unvollendet, nachdem das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten war. „Gerade in dieser Situation zeigt sich, wie wichtig Vertrauen und handwerkliche Verantwortung in der Solarbranche sind“, betont Dzamulaev. „Wir bei HEIMKRAFT stehen für Qualität, Ehrlichkeit und nachhaltige Lösungen.“

Betroffene Kundinnen und Kunden von MySolartec können sich ab sofort direkt an HEIMKRAFT wenden, um ihre individuelle Situation prüfen zu lassen.

Kontakt für Rückfragen:

HEIMKRAFT GmbH

Eli Dzamulaev, Geschäftsführer

Fichtenweg 13

33649 Bielefeld

Tel.: 0521 1200 5544

info@heimkraft.com

www.heimkraft.com

HEIMKRAFT ist Bielefelds führender Anbieter von nachhaltigen Energielösungen. Als Meisterbetrieb für Photovoltaik und Wärmepumpe setzt das Unternehmen

ausschließlich eigene gut geschulte Mitarbeiter, die für eine fachgerechte Montage garantieren.

HEIMKRAFT überzeugt mit schnellem Service, hochwertigen Komponenten echte Fachleute und günstigen Preisen.

