Heimtextilien im Mandala-Design von erwinmueller.de

Kunstvolle Ornamente für eine entspannte Wohnatmosphäre

Mandalas ziehen unsere Blicke wie magisch auf sich. Sie vermitteln ein Gefühl von Wohlbefinden und Geborgenheit, was sie zu einem beliebten Designelement für Heimtextilien macht. Bettwäsche, Handtücher und Wohnaccessoires mit den geheimnisvollen Ornamenten strahlen die perfekte Harmonie aus. In der neuen Themenwelt „Mandala Designs“ entführt erwinmueller.de in die Welt der geometrischen Symbole.

Die Bedeutung von Mandalas

Mandalas kommen ursprünglich aus dem indischen und tibetischen Buddhismus, wo sie für die Meditation und religiöse Zeremonien benutzt wurden und werden. Viele Kulturkreise weltweit nutzen diese geometrischen Symbole für traditionelle Rituale. Alle Zeichen und Muster eines Mandalas sind kreisförmig um einen Mittelpunkt angeordnet, was tiefe innere Ruhe und Ausgeglichenheit vermittelt. Sie werden heute verwendet, um Kontakt zu seinem Innersten aufzunehmen und Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

Perfekte Harmonie im Schlafzimmer

Als Designelemente strahlen Mandalas Ordnung und Harmonie aus und sind deshalb im Wohn- und Schlafbereich besonders beliebt. Erwin Müller zeigt in der neuen Themenwelt „Mandalas“ Textilien mit unterschiedlichsten Ornamenten. Romantische Atmosphäre verbreitet die Mako-Satin Bettwäsche in perfekter Farbharmonie. Das feinfädige Gewebe mit dem edlen Schimmer ist temperaturausgleichend und atmungsaktiv. Ein stimmungsvolles, dazu passendes Accessoire sind matt lackierte Teelichter mit ausgestanztem Paisleymuster.

Lebensfreude und Sommerfeeling verleiht Seersucker Bettwäsche mit verspielten Mandalas in knalligem Türkis dem Schlafzimmer. Das Baumwollgewebe mit der typischen Krepp-Struktur ist luftig-leicht, atmungsaktiv und bügelfrei.

Blickfang im Badezimmer

Die Erwin Müller Walk-Frottier Handtücher „Bühl“ im Mandala-Design verbinden Farbharmonie mit hoher Qualität. Die Tücher sind besonders saugfähig und flauschig. Praktisch sind die beiden Aufhängeschlaufen mittig an der Längs- und an der Kurzseite.

Mandalas auf dem Tisch und in der Küche

Orientalischer Flair auf dem Tisch mit dem Kombiservice „Marinella“ von Erwin Müller. Die konzentrische Ornamentik belebt den marmorierten Fond und verleiht dem gedeckten Tisch unverwechselbaren Charme und harmonische Ausstrahlung. Mandala-Design auch in der Küche mit den trendigen Halbleinen Geschirrtüchern. Sie sind besonders saugstark und langlebig.

Einladender Eingangsbereich

Schon beim Eintritt in das Zuhause sorgen Fußmatten mit Mandala-Design für eine einladende, ruhige Atmosphäre. Die kunstvollen Muster strahlen positive Energie aus und ziehen sofort die Blicke auf sich. Fußmatten halten zuverlässig Schmutz fern und sind gleichzeitig attraktive Zimmerteppiche.

Mandalas machen das Zuhause zu einem entspannten Rückzugsort. Die passenden Heimtextilien und Accessoires sind zu finden in der Themenwelt „Mandala“ auf erwinmueller.de

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Bildquelle: erwinmueller.de