heinekingmedia auf der ISE 2025

Der Spezialist für Digital-Signage- und Collaboration-Lösungen zeigt neue Lösungen seiner B2B-Eigenmarke bemotive

Hannover, 30.1.2025: Die ISE, Europas größte Messe für den professionellen AV-Bereich, öffnet in Barcelona vom 4. bis 7. Februar wieder ihre Pforten. heinekingmedia, einer der deutschen Marktführer für Collaboration- und Digital-Signage-Systeme im Corporate- und Bildungssektor, ist mit dabei und präsentiert das umfangreiche Produktportfolio seiner B2B-Eigenmarke bemotive in Halle 2, am Stand 2S350 seines Partners SMF Solutions GmbH. Zu sehen gibt es u.a. das neue C10-Modell des Interactive Whiteboards.

Mithilfe des neuen Interactive Whiteboards lassen sich brillante Ideen in bester 4K-UHD-Bildqualität darstellen. Das neue Interactive Whiteboard ist in drei verschiedenen Bildschirmgrößen erhältlich und punktet mit einem EDLA-zertifizierten Android-13-Betriebssystem. Dank Energiesparmodus sowie Helligkeitssensor arbeitet es zudem besonders energieeffizient. Ein großer Arbeits- und Festplattenspeicher schaffen auch langfristig Platz für viele, große Dateien.

Die Zero-Gap-Technologie und das Anti-Glare-Display garantieren zudem hohen Kontrast und einwandfreie Lesbarkeit aller Inhalte – auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Bis zu 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich gleichzeitig auf den Bildschirm aufschalten und mitarbeiten, bis zu neun der verschiedenen Bildschirm-Ansichten kann das Whiteboard dabei gleichzeitig anzeigen. Das Multitouch-Display sorgt für ein natürliches Schreibgefühl und lässt sich per Hand oder Stift bedienen.

Pressetermine vereinbaren:

Besuchen Sie heinekingmedia auf der ISE in Halle 2, am Stand 2S350, und lassen Sie sich die spannenden Produkt-Neuheiten live zeigen. PR von Harsdorf vereinbart gerne Pressetermine mit den Experten von heinekingmedia für Sie – bitte wenden Sie sich hierfür an untenstehenden Pressekontakt.

Die heinekingmedia GmbH mit Firmensitz in Hannover wurde 2006 gegründet und hat sich seitdem vom Hardware-Hersteller zum Komplettanbieter für innovative Collaboration- und Digital-Signage-Lösungen im Corporate- und Bildungssektor entwickelt. Zu den Hauptprodukten der B2B-Eigenmarke bemotive gehören das Interactive Whiteboard, das Digital Signage Board sowie KI-gestützte, DSGVO-konforme Software-Lösungen. Mit landesweit über 34.000 implementierten Systemen zählt das Unternehmen zu den Marktführern in Deutschland. Der End-to-End-Hersteller setzt von der Entwicklung bis zur Produktion auf Made in Germany. Weitere Informationen unter: www.bemotive.com.

Firmenkontakt

heinekingmedia GmbH

Wilfried Tollet

Hamburger Allee 2-4

30161 Hannover

0162 5347201



https://heinekingmedia.de/

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089189087335



https://www.pr-vonharsdorf.de/

Bildquelle: ISE