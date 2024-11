heinekingmedia baut Top-Management aus

Heike Discher zur neuen Geschäftsführerin berufen

Hannover, 12. November 2024: Heike Discher ist neue Geschäftsführerin der heinekingmedia GmbH, einem der deutschen Marktführer für Collaboration- und Digital-Signage-Systeme. Aus dieser Position heraus verfolgt die ausgebildete Betriebswirtin und Bilanzbuchhalterin das Ziel, den Komplettlösungsanbieter weiterzuentwickeln und fit für eine erfolgreiche Zukunft zu machen.

Prozesse vom Kunden her zu denken und zu optimieren ist Heike Dischers Leidenschaft. Für diese Aufgabe bringt sie fundierte Erfahrungen aus dem Retail-Bereich mit – auf nationaler wie internationaler Ebene. Bevor sie zu heinekingmedia kam, hat sie als Geschäftsführerin den Weindistributeur bzw. Großhändler Wein Wolf sowie die ANWRGarant International GmbH sowie ANWR Schuh GmbH geleitet und durch die digitale Transformation geführt. Ihre hohe wirtschaftliche Kompetenz und ihr Management-Talent stellt Heike Discher (parteilos) drüber hinaus ehrenamtlich als Vorstandsvorsitzende der Wirtschaftsvereinigung der Grünen e.V. unter Beweis.

„Unternehmen und auch der Bildungsbereich stehen aktuell vor großen Herausforderungen. Das Lern- und Arbeitsverhalten ändert sich, es wird mobiler. Hinzu kommt der spürbare Fachkräftemangel. Hier müssen die Unternehmen und Schulen nachziehen und leistungsstarke Methoden und Tools zur Verfügung stellen, die diese Entwicklung unterstützen bzw. auffangen. Dass wir als Lösungsanbieter mit unseren Produkten hier einen positiven Beitrag für den Standort Deutschland leisten können, spornt mich an – ich freue mich sehr über diese neue Aufgabe“, erklärt Discher.

Die heinekingmedia GmbH mit Firmensitz in Hannover wurde 2006 gegründet und hat sich seitdem vom Hardware-Hersteller zum Komplettanbieter für innovative Collaboration- und Digital-Signage-Lösungen im Corporate- und Bildungssektor entwickelt. Zu den Hauptprodukten der B2B-Eigenmarke bemotive gehören das Interactive Whiteboard, das Digital Signage Board sowie KI-gestützte, DSGVO-konforme Software-Lösungen. Mit landesweit über 34.000 implementierten Systemen zählt das Unternehmen zu den Marktführern in Deutschland. Der End-to-End-Hersteller setzt von der Entwicklung bis zur Produktion auf Made in Germany. Weitere Informationen unter: www.bemotive.com.

