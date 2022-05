Heiner Lauterbach auf „Flotte! Der Branchentreff“

Größte Fuhrparkmesse mit Starbesetzung / 20 Jahre Flottenmanagement / Alles an einem Ort, was man für professionelles Fuhrparkmanagement braucht / Umfassendes Wissen

Bonn, Mai 2022. Einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler, Filmproduzenten und Autoren – Heiner Lauterbach – lässt es sich nicht nehmen, dem Branchentreff in Düsseldorf einen Besuch abzustatten. Der gebürtige Kölner und Honorarprofessor Lauterbach freut sich, am 1. und 2. Juni den aktuellen Stand und Innovationen zum Thema Mobilität erleben zu dürfen und mit Ausstellern und Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen. „Wer Lauterbach hört denkt erstmal an eine Veranstaltungsabsage – aber keine Angst: Es ist Heiner und nicht Karl und wir werden – bei aller noch gebotenen Vorsicht – ein unvergessliches Live-Event haben und die sechste Ausgabe der „Flotte“ sowie das zwanzigste Jubiläum unseres Magazins „Flottenmanagement“ feiern“, freut sich Ralph Wuttke. Der Flottenmanagement-Chefredakteur und Projektleiter „Flotte! Der Branchentreff“ kann auf 15.000 Quadratmetern rund 250 Aussteller präsentieren und mehrere tausend Besucherinnen und Besucher.

Was viele nicht wissen ist, dass Lauterbach nicht nur „Film Festival“-Gründer ist, sondern auch als Unternehmer die Onlineplattform „Meet Your Master“ ins Leben gerufen hat. Beide Dinge sind durchaus verwandt mit der größten deutschen Fuhrparkmesse, sagt Wuttke: „Auf dem Filmfestival werden die besten Filme gezeigt, wir zeigen die besten Anbieter und die besten Wege, Fuhrparkmanagement professionell umzusetzen. Und die Meet-Your-Master-Plattform hat den Anspruch „Lerne von den Besten“. Und auch da stehen wir mit unserem Fachprogramm nicht hinten dran“. Die Flotte bietet auf drei Bühnen 64 rund 20-minütige Vorträge zu den unterschiedlichsten Fuhrparkthemen. In den 14 Workshops werden ebenfalls praxisnahe Themen aus dem Flottenalltag vertieft und erarbeitet. Und die vier Round-Table-Gespräche mit langjährigen Fuhrparkleitern und Branchen-Expertinnen und -Experten sind ebenfalls ein Muss für Wissensdurstige.

Auf der rund 3.800 Quadratmeter großen Netzwerk-Area können die Messegäste sich zu Gesprächen und zum Essen niederlassen oder an drei Bühnen, in zwei Workshop-Räumen und an einem Ort für Round-Table-Gespräche Weiterbildungsveranstaltungen besuchen.

Dank an alle Unterstützenden aus der Branche

„Wir freuen uns auf ein Event, das an Intensität kaum zu übertreffen ist“, unterstreicht Wuttke. „Dass mehr als 250 Aussteller ihre Dienstleistungen, Produkte und Konzepte auf „Flotte! Der Branchentreff“ präsentieren wollen, ist eine Bestätigung für das Messekonzept und die Arbeit der letzten Jahre“. Das Team und der Verlag bedanken sich bei allen, die an dem Erfolg mitgearbeitet haben. Explizit bei dem Messebeirat und den Kooperationspartnern Bundesverband carSharing e. V. (bcs), Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e. V. (BDL), Bundesverband eMobilität e. V. (BEM), Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V. (BBM) – ehemals Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V. (BVF), Dataforce, Deutscher Mittelstands-Bund e. V. (DMB), flottentermine.de, Fleet and Mobility Management Federation Europe (FMFE), ITS Germany e. V., Mobilitätspartnerschaft Düsseldorf, SHARE NOW wie auch bei den Medienpartnern Firmenauto, MediaPlanet und Kommunal.

Weitere Informationen und das Fachprogramm: www.derbranchentreff.de

Die Flotte Medien GmbH gibt die Fachzeitschrift Flottenmanagement heraus und betreibt die Homepage flotte.de. Flottenmanagement erscheint sechs Mal im Jahr und ist das unabhängige Fachmagazin für Fuhrparkmanagement. Ein kompetenter Ratgeber mit professionellen Entscheidungshilfen durch Nutzwerttabellen, Praxisberichte, Kostenvergleiche und Marktübersichten. Zielgruppe sind vornehmlich professionelle Fuhrparkleiter und -entscheider, Inhaber, Geschäftsführer. Dazu kommt seit 2016 einmal im Jahr „Flotte! Der Branchentreff“ als Leitmesse für Fuhrparkentscheider und Mobilitätsprofis in Deutschland.

„Flotte! Der Branchentreff“ ist das erste große Flottenevent des Jahres. Hersteller, Importeure, Leasinggesellschaften und Dienstleister rund um die gewerbliche Fahrzeugflotte treffen auf der inzwischen größten Flottenmesse in Deutschland auf Fuhrparkmanager mit Flotten unterschiedlicher Größen. Über 250 Aussteller und weit mehr als 1.000 angemeldete „echte“ Fuhrparkverantwortliche bei der letzten Veranstaltung 2021 sprechen für sich. Bei dem „Klassentreffen“ der Flottenbranche 2021 war fast jeder mit dabei, der – auf Anbieter- oder Kundenseite – Rang und Namen hat, insgesamt rund 3.000 Fachleute aus der Branche.

Sicherheit und Gesundheit von Ausstellern, Besuchern und Mitarbeitern stehen natürlich an erster Stelle. Es gelten die zum Veranstaltungszeitpunkt tagesaktuellen Hygienevorschriften. Fundierte Hygienekonzepte sind selbstverständlich vorhanden.

Kontakt

Flotte Medien GmbH

Ralph Wuttke

Theaterstrasse 22

53111 Bonn

0228 286294-10

branchentreff@flotte.de

http://www.derbranchentreff.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.