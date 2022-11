Heiße Schokolade & Kakao

Wenn es draußen kalt ist, sehnen wir uns nach Wärme von innen und außen. Verwöhnen Sie Ihre Kunden mit dem schokoladig-süßem Duft unserer Varianten von heißen Schokoladen und Kakao.

Ob auf dem Weihnachtsmarkt oder im Eiscafe zu einem leckeren Stück Kuchen, die leckeren Heißgetränke sind die perfekten Begleiter in der kalten Jahreszeit.

Ist Kakao und heiße Schokolade das gleiche?

In heißer Schokolade steckt geschmolzene Schokolade, sie wird daher auch oft Trinkschokolade genannt, während für heißen Kakao Kakaopulver aufgegossen wird. Dadurch ist heiße Schokolade deutlich dickflüssiger als heißer Kakao.

Bei www.lustaufeis24.de finden Sie eine große Auswahl an Univerciok Produkten in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Varianten, z.B. in praktischen Portionsbeuteln oder in der Dose.

Heiße Schokolade – Amaretto

Heiße Trinkschokolade mit Amaretto – Geschmack. Das nussige Aroma, welches an Marzipan erinnert begeistert und macht glücklich.

Heiße Schokolade – Classica

Heiße Trinkschokolade, ein zu 100% italienisches Produkt aus edlem Kakaopulver 22/24%, welches aus ausgewählten und hochwertigen Rohstoffen hergestellt wird und bester Qualität entspricht.

Heiße Schokolade – Bianca

Ein klassisches, italienisches Heißgetränk für den Liebhaber von weißer Schokolade.

Heiße Schokolade – Gianduia (Nougat)

Eine fein aromatische süße Versuchung, mit der Geschmacksrichtung Nougat. Der himmlisch zartschmelzende Genuss ist ein Muss für jeden Schokoladenliebhaber.

Heiße Schokolade – Nocciola (Haselnuss)

Nussig feine Trinkschokolade, perfekt für die kühlen Tage. Cremig lecker mit Nußstückchen angereichert, ein Hit für echte Genießer.

Heiße Schokolade – Cocco (Kokos)

Trinkschokolade mit feinen Kokosstückchen mit exotisch-süßem Geschmack. Sensationell lecker!

Heiße Schokolade – Peperoncino (Chili)

Die „chillige“-Trinkschokolade verleiht diesem Getränk eine ganz besondere Note. Für Jene, die auf das Besondere stehen, absolut ein Muss.

Heiße Schokolade – Light (fettarm)

Vollmundiger Geschmack – eine “ Light – Version “ ohne Zucker und fettreduziert.

Heiße Schokolade – Latte (Vollmilch)

Heiße Trinkschokolade in der Geschmacksrichtung Milchschokolade unterscheidet sich von der Classica in einer etwas helleren Farben mit einem herrlichen Geschmack nach Milchschokolade.

Heiße Schokolade – Coik Noir Fondente 50%

Die edle Zartbitterschokolade zum Trinken.

