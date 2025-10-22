Heizkomfort im Rekordtempo: drei Systeme, eine Lösung

BLANKE PERMATOP Flächenheizsysteme

Effizient, schnell, maßgeschneidert: Ein Altbauprojekt zeigt, wie sich mit cleveren Lösungen von Blanke Systems, Iserlohn, flexible Heizsysteme selbst unter Zeitdruck realisieren lassen – ohne Kompromisse beim Komfort.

In der Sanierung ist Flexibilität gefragt. Unterschiedliche bauliche Gegebenheiten verlangen objektbezogene Sanierungskonzepte. Ein aktuelles Referenzobjekt demonstriert, wie mit durchdachten Systemen, individuelle Lösungen gefunden wurden.

Das sanierte Gebäude umfasst drei Etagen mit jeweils spezifischen baulichen Herausforderungen. Im Erdgeschoss liegt eine traditionelle Kappendecke über dem Keller. Die eingeschränkte Tragfähigkeit der Holzbalkendecken in den darüberliegenden Geschossen sowie die geringe zulässige Aufbauhöhe im Dachgeschoss aufgrund der Dachschrägen stellten zentrale Herausforderungen auf den beiden weiteren Ebenen dar. Zusätzlich bestand der Wunsch des Bauherrn, bestimmte Räume kurzfristig und bedarfsgerecht beheizen zu können.

Außerdem herrschte ein hoher Zeitdruck. Aufgrund von Verzögerungen bei den vorgelagerten Maßnahmen blieben nur noch vier Wochen bis zum Einzugstermin. Gefragt waren schnelle Lösungen, die keine Kompromisse bei der leichten Verarbeitbarkeit, dem Komfort und der Energieeffizienz eingehen. Drei auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmte Flächenheizungssysteme der Blanke Systems sorgten für eine fristgerechte Fertigstellung.

Nasssystem mit integrierter Dämmung

Im Erdgeschoss kam das System BLANKE PERMATOP BFC zum Einsatz. Denn die Kappendecke über dem Keller erforderte eine Lösung, die nicht nur Wärme effizient verteilt, sondern auch Kälte aus dem Keller abschirmt. Dank integrierter Wärme- und Trittschalldämmung in Verbindung mit der Verlegung unter Standardestrichen bietet BLANKE PERMATOP BFC perfekte Voraussetzungen für diese Anforderungen.

Bei einer Systemhöhe von nur 59 mm inklusive Estrich blieb die Raumhöhe weitgehend erhalten. Für ausreichenden Wärmeschutz sorgt die im System integrierte Dämmung in der Wärmeleitstufe WLS 040. Positiver Nebeneffekt: Mit dem System wird der Trittschall um bis zu 28 dB verbessert – ein spürbarer Komfortgewinn.

Für den reibungslosen Einbau wurde die Kappendecke zunächst mit einem Leichtestrich egalisiert. Darauf verlegten die Fachhandwerker die Noppenplatten mit unterseitiger Dämmschicht aus EPS, in die PE-RT-Heizrohre gemäß Plan eingelegt wurden. Die integrierte Dämmung sparte einen zusätzlichen Arbeitsschritt und damit wertvolle Zeit und Kosten. BLANKE PERMATOP BFC erfüllte nicht nur die baulichen Anforderungen im Erdgeschoss, sondern steigerte auch den Wohnkomfort nachhaltig.

Leicht und flexibel mit Trockenbausystem

Als ideale Lösung für die begrenzte Tragfähigkeit der Holzbalkendecken im Mittelgeschoss kam das Trockenbausystem BLANKE PERMATOP 1000 zum Einsatz. Das sowohl im Bade- als auch im Schlafzimmer verbaute System schont mit einem geringen Gewicht von nur 11 kg/m² die Tragkonstruktion und ist somit perfekt für Altbausanierungen. Hinzu kommt die kurze Einbauzeit, aufgrund des estrichfreien Aufbaus.

Durch die werkseitig aufkaschierten Aluminiumleitbleche wird für eine gleichmäßige, schnelle Wärmeabgabe gesorgt. Dank der fehlenden Estrichschicht sind die Reaktionszeiten des Systems besonders kurz. Außerdem minimiert die in den Verlegeelementen integrierte Dämmung (WLS 035) Wärmeverluste – ein großer Vorteil im Bereich der ungedämmten Remise unter dem Geschoss.

Ein weiteres Highlight war die Kombination des Trockenbausystems mit Großformatfliesen im Badezimmer. Die zum System gehörende Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT ermöglicht eine problemlose Verlegung großformatiger Keramik und reduziert Spannungen zwischen Untergrund und Fliesenbelag.

Für Räume wie Schlafzimmer und Badezimmer, die nur zu bestimmten Zeiten beheizt werden, punktet das System durch seine flexible Regelbarkeit. So gelang es, Komfort und Energieeffizienz optimal zu vereinen.

Minimaler Aufbau – maximale Flexibilität

Im Obergeschoss kamen als Anforderungen zur begrenzten Tragfähigkeit der Holzbalkendecken noch Dachschrägen und eine äußerst geringe zusätzliche Aufbauhöhe hinzu. BLANKE PERMATOP SF 14 war hier die genau passende Lösung. Denn das leichte und platzsparende System weist inklusive Entkopplung eine Aufbauhöhe von nur 21 mm auf.

So konnte insbesondere im Bereich der Dachschrägen die Raumhöhe optimal genutzt werden. Ein weiterer Pluspunkt: Die zum System gehörige Energieverteilschicht BLANKE FILLOTHERM sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und war bereits 90 Minuten nach dem Einbringen begehbar. Das beschleunigte den Baufortschritt erheblich, da zügig mit weiteren Arbeiten begonnen werden kann.

Eine zusätzliche Dämmung war im Obergeschoss nicht erforderlich, da die darunterliegenden Räume beheizt sind.

Effiziente Umsetzung in nur vier Wochen

Durch eine sorgfältige Planung sowie den Einsatz der drei Systeme – BLANKE PERMATOP BFC, PERMATOP 1000 und PERMATOP SF 14 wurde im Bestandsgebäude ein modernes, effizientes Heizsystem realisiert.

Trotz erheblichem Zeitdruck konnten die Installation in nur vier Wochen abgeschlossen und der Einzugstermin eingehalten werden. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie sich selbst anspruchsvolle Sanierungsvorhaben durch clevere Planung und innovative Systeme erfolgreich umsetzen lassen.

Mehr Informationen zu den zeitsparenden Lösungen für moderne Fußbodenheizungen finden sich unter blanke-blue-base.de.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Firmenkontakt

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Jana Trant

Stenglingser Weg 68-70

58642 Iserlohn

+49 (0)2374 – 507 245



https://www.blanke-systems.de

Pressekontakt

Flüstertüte – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sven-Erik Tornow

Entenweg 15

50829 Köln

+49 221 2789004



http://www.fluestertuete.de

Bildquelle: Blanke Systems