Heizungsrohrverkleidungen: sinn- und stilvolle Lösungen

Neu verlegte Heizungsrohre sind zunächst sichtbar und oftmals ändern Bewohner daran auch nichts mehr. Dabei punkten hochwertige Verkleidungen von Heizungsrohren in gleich mehrfacher Weise. Neben der optischen Verschönerung von Räumen schützen sie Kleinkinder vor Verbrennungen und die Rohre selbst vor Beschädigungen. Und Mühe kostet es auch nicht, die individuell passende Heizungsrohrverkleidung zu finden. Denn bei Leistenhammer.de stoßen Kunden nicht nur auf eine umfangreiche Auswahl der praktischen Gestaltungselemente. Seit über 70 Jahren als Hersteller hochwertiger Sockel- und Fußleisten am Markt, garantiert das Familienunternehmen zudem ausnahmslos erstklassige Qualität. Und dies zu günstigen Preisen und auf Wunsch mit kompetenter, persönlicher Beratung.

Offene Heizungsrohre können ein Ärgernis sein. Sie ziehen Staub magisch an, ästhetisch allerdings keine Blicke auf sich. Sie erschweren die Reinigung in den Zwischenräumen zu Wand und Boden. Und die Berührung heißer Rohre kann schmerzhafte Folgen haben. Mit den hochwertigen Heizungsrohrverkleidungen von Leistenhammer.de lässt sich all dies umgehen. Dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Produzent maßgeschneiderter Leisten aller Art kennt der Fachhändler die Bedeutung optimaler Material- und Verarbeitungsqualität. Und weiß, was Kunden wünschen. So haben die Experten ein eigenes System exklusiver Heizungsrohrverkleidungen konzipiert, aus dem sich individuelle Modelle kreieren lassen.

Die Basis bilden insgesamt fünf Modelle: drei klassisch weiß folierte Varianten sowie zwei mit edlem Echtholzfurnier aus Eiche. Die Oberkanten kommen wunschgemäß abgerundet, rechteckig oder profiliert. Wer möchte, kann die weißen Varianten mit einem wasserbasierenden Lack farblich auf seine Einrichtung abstimmen. Und das Beste: Das Deckteil wird einfach auf das bislang einzigartige Montageprofil aufgesteckt. So lässt sich dank des innovativen zweiteiligen Heizungsrohrsystems und vielfältigen Zubehörs auch jede Lust auf Veränderungen im Handumdrehen verwirklichen. Ob klassisch oder modern, geradlinig oder mit Rosetten, als Sockel- oder LED-Lichtleiste. Thematische Designs sorgen für leuchtende Kinderaugen, edle Wandpaneele für stilvolle Übergänge zu Tapeten. Neben den Heizungsrohren selbst verbergen die Verkleidungen auf Wunsch auch störende Kabel.

Nicht nur Privatpersonen profitieren von dem durchdachten, qualitätsvollen System der Spezialisten, die seit inzwischen acht Jahren ihr Sortiment auch online anbieten. Selbst in stark frequentierten Bereichen öffentlicher Gebäude punkten die Heizungsrohrverkleidungen mit einem langlebigen, professionellen Erscheinungsbild. Die Produktion der preisgünstigen Heizungsrohrverkleidungen erfolgt wie auch die der über 650 Leistenarten des geprüften Onlineshops ausschließlich in Deutschland. Wer einen Blickfang setzen, Dellen kaschieren, auf ein Nachstreichen seiner Rohre verzichten möchte, ist bei Leistenhammer.de daher genau richtig – und das mit zehnjähriger Garantie.

Leistenhammer.de ist ein deutscher Online-Fachhändler für hochwertige Sockelleisten und Abschlussleisten mit über 70 Jahren Produktionserfahrung. Das Unternehmen bietet mehr als 650 Leistenarten aus Massivholz, MDF, Hartschaumleiste oder Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch. Hergestellt in Deutschland und mit 10 Jahren Garantie. Durch schnellen Versand, kostenlosen Musterservice und fachkundige Beratung unterstützt Leistenhammer.de Privat- und Gewerbekunden bei der perfekten Gestaltung ihrer Raumabschlüsse.

Bildquelle: @ Leisten Südbrock