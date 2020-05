Hellmann Worldwide Logistics implementiert CargoWise

Osnabrück / Sydney, 27. Mai 2020. Der global tätige Full-Service-Dienstleister Hellmann Worldwide Logistics implementiert innerhalb seiner weltweiten Luft- und Seefracht-Organisationen das Transport Management System (TMS) CargoWise von WiseTech Global. Die integrierte Management-Plattform ermöglicht es, die operativen Prozesse entlang der globalen Supply Chain durch die Standardisierung von Systemen und Datenbanken zu verbessern und somit Ressourcen über die gesamte Lieferkette hinweg effizienter zu nutzen. Darüber hinaus optimiert die Integration von CargoWise in die bestehenden kundenorientierten Systeme von Hellmann die Servicequalität, indem sie einen automatisierten und transparenten Informationsaustausch mit Kunden auf der ganzen Welt ermöglicht. Nach erfolgreichem Abschluss der Pilotphase wird Hellmann das System CargoWise in insgesamt 42 Ländern ausrollen, unter anderem in den USA, Australien, Deutschland, Großbritannien, Indien, Südkorea, Südafrika und Hongkong.

“Um die Komplexität der logistischen Prozesse auch in den Systemen abbilden zu können und unsere Dienstleistungsqualität weiter zu optimieren, bedarf es einer globalen integrierten Plattform, die ein End-to-End-Supply Chain-Management ermöglicht. Ausschlaggebend für das TMS von WiseTech waren letztendlich die lückenlose Bereitstellung von transparenten Echtzeitdaten, ein hoher Automatisierungsgrad sowie die Möglichkeit, CargoWise in unsere bestehenden Prozesse zu integrieren”, sagt Reiner Heiken, Chief Executive Officer von Hellmann Worldwide Logistics. “Mit der weltweiten Einführung von CargoWise versetzten wir unsere Mitarbeiter in die Lage, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und unseren Kundenservice global weiter auszubauen.”

WiseTech Global Chief Executive Officer und Gründer, Richard White: “Wir freuen uns, dass Hellmann Worldwide Logistics CargoWise als TMS-Lösung für das weltweite Luft- und Seefrachtgeschäft gewählt hat. CargoWise wird Hellmann mit einer hoch skalierbaren Plattform ausstatten, die nicht nur alle Compliance-Anforderungen erfüllt und die Datensicherheit und -Transparenz verbessert, sondern auch große Produktivitätsverbesserungen im globalen Lieferketten-System ermöglicht.”

Über Hellmann

Hellmann Worldwide Logistics hat sich seit seiner Gründung 1871 zu einem der großen internationalen Logistik-Anbieter entwickelt. Der Hellmann-Konzern hat 2018 mit 10.696 Mitarbeitern einen Umsatz von rund EUR 2.5 Mrd. erzielt. Die Dienstleistungspalette umfasst die klassischen Speditionsleistungen per LKW, Schiene, Luft- und Seefracht, genauso wie ein umfangreiches Angebot für KEP-Dienste, Kontraktlogistik, Branchen- und IT-Lösungen.

Über WiseTech Global

WiseTech Global ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von Softwarelösungen für die Logistikbranche. Zu den Kunden zählen über 15.000 Logistikunternehmen in mehr als 150 Ländern, darunter 40 der 50 weltweit führenden Logistikdienstleister sowie die 25 größten globalen Spediteure weltweit (Armstrong Associates). Die Flaggschiff-Plattform, CargoWise, bietet eine integrale Systemlösung in der globalen Lieferkette und führt jährlich über 50 Milliarden Datentransaktionen aus. WiseTech ist ein innovatives Unternehmen; in den vergangenen fünf Jahren wurde die globale CargoWise-Plattform um ca. 3.500 Produktoptimierungen erweitert und somit eine kontinuierliche Verbesserung der weltweiten Lieferketten erreicht. Die Softwarelösungen sind bekannt für ihre hohe Produktivität, umfangreiche Funktionalitäten, umfassende Integration, hohe Compliance-Kapazitäten sowie ihre globale Reichweite.

Kontakt

