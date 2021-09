Helmut A. Wiemer kooperiert bundesweit mit Ellen Kamrad

Der Kölner Musiker, Songwriter und Produzent Helmut A. Wiemer kooperiert ab sofort mit der Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse um Inhaberin Ellen Kamrad. Das erste Projekt in Zusammenarbeit ist das Online Escape Game auf Kölsch, bei dem Wiemer als interaktiver Reiseleiter fungiert.

Ein Künstler mit vielen Facetten – Das Kölsche Multitalent Helmut A. Wiemer

Seit vielen Jahren macht sich Helmut Wiemer als Komponist, Liedermacher, Sänger, Entertainer, Veranstalter und Sprecher einen Namen. Ob mit seiner Band KölschKultur innerhalb der Domstadt oder als Solo-Künstler bei den Blind Auditions von “The Voice of Germany”, bundesweit ist es kaum mehr möglich, an Helmut Wiemer vorbeizukommen. Dabei ist Wiemer seit vielen Jahren mit Herz und Seele erfolgreich in der Kölschen Musikszene unterwegs. Denn besonders dieses Brauchtum und die damit verbundenen Traditionen liegen dem Kölner am Herzen. Mit seiner lebensfrohen, offenen und vielseitigen Art weiß Wiemer sein Publikum in den Brauhäusern und Traditionsstätten Kölns zu begeistern. Und nicht umsonst nannte ihn die verstorbene Kölner Legende Willy Millowitsch einen Künstler, der “die typische kölsche Art auf ganz besondere Weise” verkörpert. Es konnte also nicht lange dauern, bis die erfolgreiche Kölner Eventmanagerin Ellen Kamrad diesem Multitalent ihre Aufmerksamkeit schenkte – und sofort begeistert von seinen vielen Facetten war. Kennengelernt haben sich die beiden Kölner Frohnaturen über das Projekt “Trouble Travel Colonia”. Und schnell war klar, dass Wiemer Teil des vielseitigen Künstler-Portfolios der Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse von Ellen Kamrad wird.

Trouble Travel Colonia – Wiemer als interaktiver Kölscher Reiseleiter

Trouble Travel Colonia ist das erste Online Escape Game auf Kölsch. Gemeinsam mit Spielproviel Teambuilding lädt die Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse kleine und mittelständische Unternehmen ein, sich auf eine digitale Schnitzeljagd in Köln zu begeben. Dabei übernimmt Helmut Wiemer die Rolle des interaktiven Reiseleiters. Auf seine amüsant kölsche Art bringt Wiemer den Teams interessante Fakten um die Domstadt nah und animiert zugleich zum Lösen der kölschen Rätsel. Digital und somit kontaktlos wird das Online Escape Game so zu einem Teambuilding und Teamevent-Konzept mit ganz traditioneller Mundart und Moderation. “Wir freuen uns sehr, Helmut Wiemer für unser Trouble Travel Colonia Konzept gewonnen zu haben”, sagt Ellen Kamrad. “Und ich freue mich insbesondere auf viele weitere kölsche Events mit ihm.”

Das Kölsche Paket ist ab sofort über die Kölner Eventagentur buchbar

Interessierte Unternehmen und Teams ab zehn Personen können dieses exklusive Paket an Online Escape Game und Multitalent Wiemer ab sofort über die Eventagentur von Ellen Kamrad anfragen und buchen. Darüber hinaus steht Helmut Wiemer auch als Moderator oder Entertainer für Events über zur Verfügung. Gerne erstellt das Team der Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse ein individuelles Angebot für Veranstaltungen mit Helmut Wiemer als kölsches Multitalent.

Hier finden Sie mehr Informationen zu dem Sänger und Entertainer Helmut A.Wiemer: https://ellenkamrad.de/event-kuenstler/helmutwiemer-saenger-entertainer-liedermacher

Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

