HELP Akademie München-Erwachsenenbildung im Sozialbereich

Die HELP Akademie in München,

bekannt für gute Ausbildung von Seniorenassistenten, Berufs-Betreuern und Senioren-Begleitern. Auch Pflegehelfer, Betreuungskräfte und Alltagsbegleiter werden ab 2021 hier professionell von einem qualifizierten Dozententeam ausgebildet.

Die Akademie hat durch ihr mittlerweile breites Spektrum an Erwachsenen Fortbildungen im sozialen Bereich einen hohen Stellenwert in Bayern und über die Landesgrenzen hinaus erreicht.

Die von der Regierung Oberbayern staatlich anerkannte (bundesweit gültige) sowie von der Bundesregierung durch das AZAV-Zertifikat (Kontrollorgan TÜV Süd) zugelassene Akademie hat sich hohe Qualitätsmaßstäbe gesetzt.

Die professionelle Ausbildung von Seniorenassistenten gehört bei HELP von Beginn 2017 an zur Basis der sozialen Ausbildungen. Hier werden die später selbständig arbeitenden Menschen auf die Seniorenassistenz und Seniorenunterstützung sowie die Zukunft in der Selbständigkeit vorbereitet.

Diese Ausbildung kann in einzelnen Modulen, teils an Wochenenden, gebucht werden. Sie endet nach einer Prüfung mit dem Zertifikat HELP zertifizierte /r Seniorenassistent /in.

Die Fortbildung zu zertifizierten Berufsbetreuern (gesetzliche Betreuer) mit Abschlussprüfung wird seit 2019 von Fachdozenten aus den Bereichen Justiz, Recht, Soziales etc. ebenfalls auf hohem Niveau von der Akademie angeboten. Auch hier ist die Buchung in einzelnen in sich abgeschlossenen Modulen möglich. Betreuer sind meist selbständig und werden in allen Bundesländern gesucht, sie werden vom Betreuungsgericht beauftragt und vom Staat bezahlt.

Betreuungskräfte (Seniorenbetreuer) bzw. Alltagsbegleiter (nach§ 43b / 53 C, früher§ 87b) werden ebenfalls ab 2021 ausgebildet. Das junge Berufsbild des Alltagsbegleiters wird als Betreuungsassistent, zusätzliche Betreuungskraft oder Präsenzkraft bezeichnet. Das neue Pflegestärkungsgesetz trat am 1. Januar 2015 in Kraft. Laut SGB XI (Sozialgesetzbuch) ist der Beruf des Alltagsbegleiters ein in Deutschland anerkannter Job. Für den Einsatz einer Betreuungskraft 53c hat der Spitzenverband Bund der Pflegekassen Richtlinien zur Qualifikation und zu den Aufgaben der stationären Pflegeeinrichtungen verabschiedet. Diese Richtlinien nach§ 53 c SGB XI zur Qualifikation und zu den Aufgaben zusätzlicher Betreuungskräfte beschreiben die Anforderungen, um diesen Beruf ausüben zu können.

Danach bildet die HELP Akademie aus und zertifiziert die Teilnahme bzw. die bestandene Prüfung mit der Studienbescheinigung (Auflistung der Ausbildungsinhalte) sowie dem Zertifikat “Betreuungskraft nach § 43b, 53c SGB XI” Wer während der Ausbildung nicht an den erforderlichen praktischen

Anteilen teilnimmt, erhält das Abschlusszeugnis

“Theoretische Grundlagen der Betreuungsarbeit erlernt”.

Neu bei HELP ist die Ausbildung von Pflegehelfern ab Frühjahr 2021. Sie werden händeringend von Pflegeheimen gesucht und starten mit Einstiegshältern von weit über 2.000,- EUR.

Ihre Aufgabe gewinnt gerade jetzt an großer Bedeutung, da es sich um einen Systemrelevanten Job handelt.

Dank der engen Zusammenarbeit mit der

Pichlmayr Wohn- und Pflegeheime GmbH

Landshuter Str. 25 84307 Eggenfelden können sich hier Absolventen mit HELP Zertifikat bewerben, die Pichelmayr GmbH sucht für ihre 20 Senioren-Zentren und -Heimen sowie Wohnstiften und Seniorenvillen dringend gut ausgebildete und zertifizierte Pflegehelfer.

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

Firmenkontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Help Akademie

Fürstenrieder Str 279 a

80335 München

089-21 54 59 20

info@help-akademie.de

https://www.help-akademie.de

Pressekontakt

HELP Akademie München- AZAV-zertifizierter QM-Beauftragter, Marketing und Presse

Theo Stamm

Fürstenrieder Strasse 279 a

80332 München

08921543305

marketing@help-akademie.de

http://www.help-akademie.de

