Herausforderungen im globalen Transport bewältigen

Einblicke eines Supply Chain-Experten

Kommentar von Roel Steigerwald, Vice President of Europe Global Forwarding bei C.H. Robinson

Die Schifffahrtsindustrie ist stark vernetzt und zahlreichen Risiken ausgesetzt. Globale Lieferketten können von Störungen in einer Region betroffen sein, die sich auf andere Regionen ausbreiten. Gegenwärtig stehen die globalen Lieferketten vor zahlreichen Herausforderungen, darunter geopolitische Konflikte, die steigende Nachfrage im E-Commerce und extreme Wetterereignisse aufgrund des Klimawandels. C.H. Robinson untersucht, wie sich diese Faktoren auf den Transport auswirken und welche Strategien erforderlich sind, um Lieferketten unter den gegenwärtigen Bedingungen widerstandsfähig zu halten.

Herausforderungen für resiliente Lieferketten

– Auswirkungen von Klimawandel und Wetterextremen: Klimawandel und Extremwetterereignisse haben erhebliche Auswirkungen auf die Lieferketten in Deutschland. Hitzewellen, Stürme und Überschwemmungen beeinträchtigen Transportwege wie Straße und Schiene und führen zu Verzögerungen und steigenden Transportkosten. Überschwemmungen und Hitzeschäden an der Infrastruktur zeigen die Verwundbarkeit wichtiger Logistikzentren. Zudem führen klimabedingte Ernteausfälle zu Rohstoffengpässen und Preissteigerungen. Unternehmen müssen daher ihre Lieferketten durch alternative Transportwege und Lieferanten widerstandsfähiger machen. C.H. Robinson betont die Bedeutung der Diversifizierung von Transportmodi, z.B. durch die Kombination von Luft- und Seefracht, sowie die Erkundung alternativer Routen, um wetterbedingte Risiken abzufedern.

– Geopolitische Konflikte und ihre Auswirkungen auf die Logistik: Die Logistik in Deutschland steht derzeit vor zahlreichen Herausforderungen, die durch makroökonomische Trends und geopolitische Konflikte geprägt sind. Steigende Energiekosten und Inflation erhöhen die Produktionskosten und beeinflussen die Transportpreise, während Engpässe in Lieferketten aufgrund geopolitischer Spannungen zu Verzögerungen führen. Gleichzeitig drängen die Unternehmen auf Digitalisierung und nachhaltigere Praktiken, um effizienter arbeiten zu können. Konflikte wie der Krieg zwischen Russland und der Ukraine und die Unruhen im Nahen Osten beeinträchtigen wichtige Handelsrouten und erhöhen die Unsicherheit. Diese Faktoren erfordern eine flexible Anpassung der Strategien deutscher Unternehmen.

– Steigende E-Commerce-Nachfrage und Kapazitätsengpässe: Die steigende E-Commerce-Nachfrage in Deutschland, insbesondere durch Plattformen wie Temu und Shein, übt erheblichen Druck auf den Logistiksektor aus. Der Umsatz des E-Commerce-Marktes wird für 2024 auf 98,31 Mrd. USD geschätzt, mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 8,23 %, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 146 Mrd. USD bis 2029 führt. Diese Anbieter erhöhen die Nachfrage nach schnellen und kostengünstigen Lieferungen, was die Kapazitätsengpässe im Lager- und Transportsektor verschärft. Insbesondere der Bereich der letzten Meile ist überlastet und Versanddienstleister stoßen häufig an ihre Grenzen. Gleichzeitig führt die Abhängigkeit von der Luftfracht zu längeren Lieferzeiten und höheren Kosten in Spitzenzeiten.

In der Vergangenheit haben Störungen im Seeverkehr dazu geführt, dass Versender auf Luftfracht umgestiegen sind, was die Nachfrage und die Preise auf wichtigen Strecken in die Höhe getrieben hat. Als Folge verlagern die Fluggesellschaften ihre Flotten auf die profitabelsten Routen, was die Kapazität auf anderen Strecken verringern kann. Im Jahr 2024 waren alle Verkehrsträger von weit verbreiteten Störungen betroffen, was diese Verlagerungen auf dem Logistikmarkt noch verstärkte.

Überwindung von Herausforderungen in der Lieferkette

Da nicht nur Deutschland, sondern auch globale Lieferketten zunehmend von Klimawandel, geopolitischen Konflikten und schwankenden Marktanforderungen betroffen sind, sind Spediteure gefordert, resilientere Strategien zu entwickeln, um einen reibungslosen Warenfluss zu gewährleisten. Ein wichtiger Ansatz für eine widerstandsfähige Lieferkette ist die Diversifizierung der Transportmodi. Durch die Kombination von Luft- und Seefracht können Unternehmen ihre Abhängigkeit von einem einzigen Transportmittel verringern und besser auf Verzögerungen oder Kapazitätsengpässe in der globalen Logistik reagieren.

Eine weitere wirksame Strategie ist die Versendung kleinerer, häufigerer Sendungen anstelle großer, konsolidierter Lieferungen. Dieser Ansatz trägt dazu bei, das Risiko größerer Störungen in der Lieferkette zu minimieren. Selbst wenn eine Sendung verspätet ist oder beschädigt wird, können andere Sendungen ihren Bestimmungsort rechtzeitig erreichen und die Kontinuität des Betriebs aufrechterhalten.

In Zeiten unsicherer Transportbedingungen ist es wichtig, sich auf zuverlässige Logistikpartner verlassen zu können, die auf internationale Transporte spezialisiert sind und über eine solide Notfallplanung verfügen.

C.H. Robinson löst Logistikprobleme für Unternehmen auf der ganzen Welt und branchenübergreifend, von den einfachsten bis hin zu den komplexesten. Mit einem verwalteten Frachtaufkommen von fast 28 Milliarden US-Dollar und 20 Millionen Sendungen jährlich ist C.H. Robinson eine der größten Logistikplattformen der Welt. Unser globales Dienstleistungsangebot beschleunigt den Handel und ermöglicht eine nahtlose Lieferung der Produkte und Güter, die die Weltwirtschaft antreiben. Mit der Kombination des multimodalen Transportmanagementsystems und des Fachwissens nutzt C.H. Robinson diesen Informationsvorsprung, um mehr als 100.000 Kunden und 83.000 Vertragsspediteuren intelligentere Lösungen anzubieten. Die Technologie wird von und für Supply-Chain-Experten entwickelt, um schnellere und sinnvollere Verbesserungen für die Geschäfte unserer Kunden zu erzielen. Für weitere Informationen: www.chrobinson.com (Nasdaq: CHRW).

