Herbstferien im Wetter-Check: Welche Urlaubsorte im Oktober mit den meisten Sonnenstunden locken

Der überwiegende Großteil der Herbstferien entfällt in diesem Jahr auf den Oktober. Gerade in der kälteren Jahreszeit mit schwindendem Tageslicht erfreuen wir uns über jede Stunde Sonnenschein, insbesondere im Urlaub. Um das Sonnenbad in den Herbstferien nicht dem Zufall zu überlassen, hat Traum-Ferienwohnungen die Urlaubsorte der beliebtesten Urlaubsregionen je Bundesland auf ihre Sonnenscheindauer im Oktober untersucht. Dafür haben wir die vieljährigen Mittelwerte (Zeitraum 1991-2020) des DWD für Oktober mit den beliebtesten deutschen Urlaubsorten der einzelnen Bundesländer abgeglichen.

Wer eine Sonnengarantie sucht, ist mit dem Süden Deutschlands gut beraten: Acht der zehn sonnenreichsten Urlaubsorte liegen in Bayern (sechs) und Baden-Württemberg (zwei). Weitet man den Blick jedoch auf die Top 30, liegt Brandenburg mit sieben Orten auf Platz 1. Nach Bayern mit sechs Orten, kann sich Sachsen mit fünf Urlaubszielen in den Top 30 auf Platz drei behaupten. Auf den hinteren Rängen finden sich Rheinland-Pfalz und Hessen: Von den 30 Orten mit dem geringsten Sonnenschein, entfallen zehn auf Hessen und acht auf Rheinland-Pfalz.

Mit 135 Sonnenstunden im Oktober ist Garmisch-Patenkirchen der sonnenreichste Urlaubsort im Oktober. Mit gut 124 Stunden folgt Titisee-Neustadt im Südschwarzwald auf Platz zwei, vor Görlitz mit knapp 123 Stunden. Auf Platz vier liegt Potsdam mit knapp 122 Stunden und damit deutlich vor der nahegelegenen Hauptstadt Berlin, die mit gut 115 Stunden lediglich auf Platz 25 kommt. Der Mittelwert aller untersuchten Urlaubsorte im Oktober liegt bei 108 Stunden.

Für Urlauber, denen milde Temperaturen oder eine geringe Niederschlagsmenge wichtiger sind, haben wir die Urlaubsorte auch mit den entsprechenden vieljährigen Mittelwerten abgeglichen. Während es in Carlsfeld im Erzgebirge mit durchschnittlich 5,9°C im Oktober schon sehr kalt ist, kann man sich in Köln bei 11,5°C oder den Ostfriesischen Inseln Norderney und Borkum mit 11,2°C auf überdurchschnittlich milde Temperaturen freuen. In der Betrachtung aller drei Faktoren, offenbaren sich Quedlinburg im Nordharz (114 Stunden / 10,0°C / 38mm), Lübben im Spreewald (118 Stunden / 9,6°C / 39mm) oder Fehmarn (114 Stunden / 10,6°C / 49mm) als überzeugende Herbst-Destinationen.

Eine Übersicht mit allen Ergebnissen der Analyse finden Sie hier:

https://unternehmen.traum-ferienwohnungen.de/presse/pressemitteilungen/herbstferien-im-wetter-check-welche-urlaubsorte-im-oktober-mit-den-meisten-sonnenstunden-locken/

Seit 2001 bringt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen Urlauber und Gastgeber persönlich und direkt zusammen. Gastgeber können einfach, transparent und erfolgreich ihre Ferienunterkunft inserieren. Urlauber wählen aus über 100.000 Feriendomizilen in rund 70 Ländern ihre Traum-Ferienwohnung aus. Neben klassischen Ferienhäusern und -wohnungen stehen auch außergewöhnliche Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, umgebaute Windmühlen oder Schlösser auf dem Urlaubsprogramm. Jedes Jahr suchen über 46 Millionen Urlauber ihre perfekte Ferienunterkunft bei Traum-Ferienwohnungen. Auch deshalb vertrauen rund 30.000 Vermieter langfristig auf die Bremer Experten im Bereich Ferienhausurlaub. Seit Mai 2019 ist die Traum-Ferienwohnungen GmbH Teil von OYO Vacation Homes, einem der führenden Unternehmen im Bereich Ferienhausvermietung in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen befinden sich unter diesem Dach auch der niederländische Full-Service-Ferienhausanbieter Belvilla by OYO und das dänische Unternehmen DanCenter. Weitere Informationen unter www.traum-ferienwohnungen.de

Firmenkontakt

Traum-Ferienwohnungen GmbH

Sören Gattung

An der Reeperbahn 6

28217 Bremen

+49 421 146 29 748

presse@traum-ferienwohnungen.de

https://www.traum-ferienwohnungen.de/

Pressekontakt

Traum-Ferienwohnungen GmbH

Sören Gattung

An der Reeperbahn 6

28217 Bremen

+49 421 146 29 748

gattung@traum-ferienwohnungen.de

https://www.traum-ferienwohnungen.de/