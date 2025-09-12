Herbsttagung 2025 der Augeon AG – warum persönlicher Austausch unverzichtbar bleibt

13 September 2025: ein Tag voller Begegnungen, Klarheit und neuer Impulse. Wer in Würzburg dabei ist, erlebt, warum persönlicher Austausch stärker wirkt als jeder Livestream.

Man könnte meinen, im digitalen Zeitalter ließe sich alles über Bildschirme und Streams abwickeln. Warum also eine Herbsttagung in Würzburg? Warum eine Reise auf sich nehmen, wenn sich die Inhalte auch per Livestream oder Webinar transportieren lassen? Diese Fragen höre ich immer wieder – und ich verstehe sie. Doch meine Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen mir etwas anderes: Der persönliche Kontakt ist durch nichts zu ersetzen. Gerade in einer Zeit, in der Digitalisierung vieles erleichtert, gewinnen das gemeinsame Erleben, das unmittelbare Gespräch und die Energie im Raum an Bedeutung.

Alternatives Vermögensmanagement: Ein Überblick zu Transformation, Digitalisierung und die Frage nach der Zukunft des Vermögens

Wie investieren wir in einer Welt, die sich rasanter verändert als je zuvor? Welche Rolle spielen Sachwerte, wenn Digitalisierung, Transformation und geopolitische Umbrüche klassische Märkte zunehmend unberechenbar machen? Und wie gelingt es Anlegern, nicht nur auf kurzfristige Trends zu reagieren, sondern mit Weitblick Strukturen für morgen aufzubauen?

Genau hier setzt die Augeon AG an. Unser Anspruch ist es, wirtschaftliche Entwicklungen nicht nur zu beobachten, sondern aktiv zu gestalten. Wir verstehen uns als Partner für Anleger, die in Zeiten von Umbruch und Unsicherheit nach klarer Orientierung suchen. Denn die Zukunft des Vermögensmanagements liegt nicht allein in Aktienkursen oder Anleiherenditen – sie liegt in einem breiteren, intelligenteren Ansatz, der klassische Märkte mit alternativen Strategien verbindet.

Unsere Aufgabe sehen wir darin, Brücken zu bauen: zwischen Tradition und Innovation, zwischen digitalen Chancen und analogen Werten, zwischen kurzfristiger Flexibilität und langfristiger Stabilität. Das Ziel ist klar: Alternatives Vermögensmanagement als Antwort auf eine Wirtschaft im Wandel.

Ein Tag, der Perspektiven eröffnet

Am 13. September 2025 öffnet die Augeon AG ihre Türen zur Herbsttagung in Würzburg. Es wird ein Tag voller Begegnungen, Impulse und Diskussionen. Wir wollen nicht nur Inhalte vermitteln, wir wollen Netzwerke schaffen, Vertrauen vertiefen und Perspektiven öffnen. In früheren Veranstaltungen habe ich erlebt, wie ein einziger persönlicher Austausch oft mehr Wirkung entfaltet als zehn E-Mails. Es sind diese Momente, die eine Veranstaltung lebendig machen – und genau deshalb setzen wir bewusst auf das persönliche Zusammenkommen.

Zeit zu handeln – der Auftakt mit Dominik Knauft

Der Beginn gehört wie immer dem Rückblick und der Frage: Wo stehen wir? Dominik Knauft wird das erste Halbjahr 2025 unter dem Motto „Zeit zu handeln“ einordnen. Er hat die Fähigkeit, Entwicklungen so zu verdichten, dass sie verständlich und zugleich richtungsweisend werden. Aus Erfahrung weiß ich: Viele Teilnehmer nehmen aus seinem Rückblick konkrete Handlungsimpulse für ihre Arbeit mit.

Anlagediamanten im Fokus – Gespräch mit Oscar Brethouwer

Ein Höhepunkt am Vormittag wird das Interview mit Oscar Brethouwer, dem Großhändler der Premium Diamonds. Diamanten gelten seit Jahrhunderten als Symbol für Beständigkeit. Doch können sie im Jahr 2025 tatsächlich ein Schutzschild gegen Inflation sein? Brethouwer kennt den Markt aus dem Effeff, er ist international vernetzt und weiß, welche Trends die Preise treiben. Wer sich für Diversifikation interessiert, wird hier Antworten finden.

Edelmetalle als Sicherheit – Expertise von Mag. Gerhard Massenbauer

Nach einer kurzen Pause spreche ich mit Mag. Gerhard Massenbauer, einem der erfahrensten Rohstoff-Advisor im deutschsprachigen Raum. Seine Expertise in Gold- und Silbermärkten hat schon vielen Investoren Orientierung gegeben. Er wird erläutern, warum Edelmetalle nicht aus der Mode kommen, sondern gerade in turbulenten Zeiten Stabilität sichern.

Energie für die Zukunft – Atlantic Bridge Energy

Ein weiterer spannender Programmpunkt wird das Gespräch mit Claudio Coltellini, Direktor von Atlantic Bridge Energy Inc., sein. Hier geht es um Zukunftsfragen: Welche Energieprojekte prägen die nächsten Jahrzehnte? Wie können Investoren Teil der Energiewende werden? Ich weiß aus früheren Diskussionen, dass Coltellini in der Lage ist, komplexe Entwicklungen in klare Perspektiven zu übersetzen.

Technologiemetalle und seltene Erden – ein Blick nach vorn mit Maximilian Vogler

Nach dem Mittagessen widmen wir uns den Technologiemetallen und seltenen Erden, ohne die Digitalisierung und Elektromobilität nicht denkbar wären. Im Gespräch mit Maximilian Vogler von der Tradium GmbH wird deutlich, wie kritisch diese Rohstoffe für die kommenden Jahre sind. Seine Erfahrung im internationalen Handel macht ihn zu einem wertvollen Gesprächspartner, der Chancen ebenso benennt wie Risiken.

Rechtliche Klarheit – Dr. Thomas Schulte im Interview

Ein Thema, das nie fehlen darf, ist die rechtliche Dimension. Mit Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte sprechen wir über die rechtliche Stellung von Warenhandelsprodukten und die Rolle des Vertriebs. Aus früheren Veranstaltungen weiß ich: Gerade diese Klarheit ist für unsere Partner wichtig, um sicher und nachhaltig arbeiten zu können.

Dienstleistungsinnovationen – VRS-Rückabwicklung erklärt von Tanja Meyer und Radisa Dudic

Ein weiterer spannender Block wird die Vorstellung des VRS-Versicherungsrückabwicklungsservice durch Tanja Meyer und Radisa Dudic sein. Viele Kunden kennen die Möglichkeiten bisher nicht, die sich hier eröffnen. Die beiden Referenten bringen Praxisbeispiele mit, die eindrucksvoll zeigen, wie Rückabwicklungen Mehrwert schaffen.

Ausblick und Ehrungen – Chancen im Jahresendgeschäft

Zum Abschluss werden Radisa Dudic und Dominik Knauft das Jahresendgeschäft 2025 in den Blick nehmen. Welche Chancen ergeben sich in den letzten Monaten? Wie können wir gemeinsam erfolgreich ins neue Jahr starten? Die anschließende Ehrung unserer erfolgreichsten Vertriebspartner ist mehr als ein symbolischer Akt. Sie zeigt: Leistung wird gesehen, gewürdigt und gefeiert.

Fazit – Warum wir uns in Würzburg sehen sollten

Wenn ich auf unsere bisherigen Veranstaltungen zurückblicke, wird mir eines immer wieder bewusst: Inhalte allein sind nicht der Grund, warum Menschen kommen. Sie kommen wegen der Begegnungen, der Gespräche, des Gefühls, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Ein Webinar kann Fakten vermitteln, aber es kann keine Atmosphäre schaffen. Eine Online-Präsentation kann informieren, aber sie ersetzt nicht das Vertrauen, das im persönlichen Gespräch entsteht.

Darum bin ich überzeugt: Unsere Herbsttagung 2025 wird nicht nur ein Tag voller Wissen, sondern ein Erlebnis, das verbindet. Und genau deshalb freue ich mich darauf, am 13. September in Würzburg viele bekannte Gesichter wiederzusehen – und neue kennenzulernen.

