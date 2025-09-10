HERBSTTAGUNG 2025 – Zukunft gestalten, Chancen erkennen

Samstag, 13. September 2025 | Würzburg

Wenn sich im Herbst die Tore zur Herbsttagung der Augeon AG öffnen, erwartet die Teilnehmer in Würzburg ein Tag voller Impulse, spannender Diskussionen und inspirierender Persönlichkeiten. Unter dem Motto „Zeit zu handeln“ werden hochkarätige Experten Einblicke in Märkte geben, die derzeit im Umbruch stehen – von Anlagediamanten über Edelmetalle bis hin zu seltenen Erden und neuen Energieprojekten. Für Investoren, Partner und Interessierte ist es die Gelegenheit, an einem Ort Wissen, Erfahrung und Netzwerk zu bündeln.

Der genaue Ablauf mit Uhrzeiten und Programmpunkten ist im Anhang enthalten – hier ein Ausblick auf die Höhepunkte, die die Besucher erwarten.

Auftakt und Begrüßung – Ein starkes Signal zum Jahresende

Der Tag beginnt mit einem Come Together – Gelegenheit zum ersten Austausch, zum Netzwerken und zum Besuch der Informationsstände. Um 10:00 Uhr eröffnet Uli Bock von der Augeon AG, die Veranstaltung.

Anschließend blickt Dominik Knauft unter dem programmatischen Titel „Zeit zu handeln“ auf das erste Halbjahr 2025 zurück. Welche Entwicklungen haben die Märkte bewegt? Welche Trends haben sich verfestigt, welche Chancen wurden vielleicht schon verpasst? Knauft, bekannt für seine klare Analyse und seinen Blick für das Machbare, macht deutlich, warum gerade jetzt Entscheidungen den Unterschied ausmachen.

Diamanten als Inflationsschutz – im Gespräch mit Oscar Brethouwer

Wie kann man Vermögen in Zeiten hoher Inflation sichern? Welche Anlageformen bieten echten Schutz vor Kaufkraftverlust? Diese Fragen beantwortet Oscar Brethouwer, Großhändler der Premium Diamonds, im Gespräch mit Uli Bock.

Brethouwer gilt als einer der profundesten Kenner des internationalen Diamantenhandels. Er zeigt, warum Anlagediamanten nicht nur ein Luxusobjekt sind, sondern zunehmend als strategisches Investment gelten. Mit langjähriger Erfahrung in globalen Märkten vermittelt er praxisnah, wie Investoren von diesem selten beachteten, aber hochinteressanten Markt profitieren können.

Edelmetalle im Vermögensschutz – Expertise von Mag. Gerhard Massenbauer

Warum bleiben Gold und Silber seit Jahrhunderten das Rückgrat der Vermögenssicherung? Welche Rolle spielen Edelmetalle heute im globalen Anlage-Mix?

Antworten liefert Mag. Gerhard Massenbauer, renommierter Rohstoff-Advisor und anerkannter Experte für Edelmetallmärkte. Er berät institutionelle wie private Investoren und gilt als Stimme der Vernunft, wenn es darum geht, langfristige Werte gegen Krisen abzusichern. In seinem Interview mit Uli Bock erklärt er, warum Edelmetalle Stabilität geben – gerade in volatilen Zeiten.

Zukunftsprojekt „Atlantic Bridge Energy“ – Energie für morgen

Welche Energieprojekte sichern die Zukunft? Wie können Investoren von nachhaltigen Infrastrukturvorhaben profitieren?

Im Gespräch mit Claudio Coltellini, Direktor von Atlantic Bridge Energy Inc., geht es um das richtungsweisende Projekt „Atlantic Bridge Energy“. Coltellini bringt internationale Erfahrung in der Entwicklung von Energieprojekten mit und zeigt, wie langfristige Planung, innovative Technologien und ökonomische Weitsicht zusammenspielen, um den Energiemarkt von morgen zu gestalten.

Seltene Erden und Technologiemetalle – Gespräch mit Maximilian Vogler

Wie wichtig sind seltene Erden und Technologiemetalle für die Digitalisierung und die Energiewende? Wann beginnt der nächste Rohstoffzyklus, und wie können Investoren rechtzeitig profitieren?

Diese Fragen beantwortet Maximilian Vogler von der Tradium GmbH, einem der führenden Großhändler für Technologiemetalle und Partner der Doobloo AG. Vogler verfügt über tiefgehendes Know-how in den Handelsstrukturen und Preiszyklen dieser kritischen Rohstoffe. Er erklärt, warum Metalle wie Neodym, Dysprosium oder Gallium längst mehr sind als Nischenprodukte – sie sind das Fundament moderner Technologien.

Rechtliche Perspektiven – Interview mit Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte

Wie ist der Vertrieb von Warenhandelsprodukten rechtlich einzuordnen? Welche Regeln gelten für Transparenz, Haftung und Vertriebswege?

Darüber spricht Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte, seit Jahrzehnten ein anerkannter Experte für Wirtschafts- und Kapitalmarktrecht. Er bringt seine umfangreiche Erfahrung aus Verfahren und Beratung ein, um rechtliche Rahmenbedingungen verständlich und praxisnah zu beleuchten. Für alle, die mit Warenhandelsprodukten arbeiten, bietet dieses Gespräch wertvolle Orientierung.

Dienstleistung im Fokus – VRS-Rückabwicklungsservice

Welche Möglichkeiten haben Kunden, Versicherungsverträge rückabzuwickeln? Wie funktioniert der Service in der Praxis, und was sind die Alleinstellungsmerkmale der VRS?

Im Interview mit Tanja Meyer und Radisa Dudic wird deutlich, warum die VRS-Versicherungsrückabwicklung zu den innovativsten Dienstleistungen auf dem Markt gehört. Beide Referenten verfügen über langjährige Erfahrung im Finanz- und Dienstleistungssektor und erläutern, wie Kundenrechte gestärkt und Vertriebschancen erweitert werden können.

Abschluss: Chancen des Jahresendgeschäfts und Ehrungen

Wie lassen sich die letzten Monate des Jahres 2025 strategisch nutzen? Wo liegen die größten Chancen im Endspurt?

Diese Fragen beantworten Radisa Dudic und Dominik Knauft in der abschließenden Session „Chancen und Möglichkeiten“. Beide geben konkrete Impulse, wie Vertriebspartner ihr Potenzial zum Jahresende ausschöpfen können. Den feierlichen Abschluss bildet die Ehrung der erfolgreichsten Vertriebspartner – ein Moment der Anerkennung und Motivation für alle Beteiligten.

Fazit: Ein Tag voller Perspektiven und Netzwerke

Die Herbsttagung 2025 der Augeon AG ist weit mehr als eine Konferenz. Sie ist ein Treffpunkt für Vordenker, Investoren und Partner, die die Zukunft nicht abwarten, sondern aktiv mitgestalten wollen. Ob Diamanten, Edelmetalle, seltene Erden, Energieprojekte oder rechtliche Rahmenbedingungen – die Themen sind so vielfältig wie die Chancen, die sich eröffnen.

Seien Sie dabei, wenn in Würzburg am 13. September 2025 die Weichen gestellt werden.

