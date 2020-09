HERBSTZAUBER DER DOLOMITEN

Genussvoller Wander-, Bike-, und Wellnessurlaub im Excelsior Dolomites Life Resort

BEST OF THE BEST 2020

Wir sind sehr stolz, dass wir mit dem Qualitätssiegel “Best of the Best 2020” von Tripadvisor ausgezeichnet wurden und somit zu den besten 25 Hotels Italiens und zu den Top 1 % Unternehmen weltweit zählen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, liebe Gäste, da Sie diese Auszeichnung durch Ihre Begeisterung möglich gemacht haben! Jetzt ist die beste Zeit um sich Ihren genussvollen Wander-, Bike-, und Wellnessurlaub im Herzen der Dolomiten zu sichern!

Herzliche Grüße und bis bald,

Familie Call

mit dem gesamten Excelsior-Team

**************************************************************************

. ANGEBOT LATE SUMMER .

Vom 05.09. bis 18.10.2020

Milde Temperaturen, eine farbenprächtige Natur, geführte Wanderungen & Biketouren, sowie ein erstklassiges Urlaubsambiente bieten die besten Voraussetzungen für einen unvergesslichen Herbsturlaub.

7 Nächte ab 910,00 EUR pro Person

Jetzt Buchen

**************************************************************************

. ANGEBOT SUPER KIDS .

Vom 05.09. bis 18.10.2020

Kinder bis zum 8. Lebensjahr übernachten kostenlos in den Zimmerkategorien Fanes, Pares, Lavarella und Dolomites Lodge (wenn sie im Elternzimmer untergebracht sind, maximal 2 Kinder je 2 Erwachsene).

7 Nächte ab 910,00 EUR pro Person

Jetzt Buchen

**************************************************************************

. ANGEBOT TOUR & TRAIL .

Vom 05.09. bis 18.10.2020

Freuen Sie sich auf über 600 km Forst-, Almwege und Trails, geführte Touren mit den

geprüften Guides der Bike School San Vigilio, absolute Kompetenz und Leidenschaft.

7 Nächte ab 1003,00 EUR pro Person

7 Nächte ab 910,00 EUR pro Person

Jetzt Buchen

**************************************************************************

. IMPRESSIONEN DER NEUEN #DOLOMITESWALL .

Unsere neue Outdoor-Kletterwand für Groß und Klein, Jung und Alt, Action-Liebhaber und Abenteuerlustige!

Jetzt Entdecken

Südtirol-Urlaub de luxe – im Dolomiten-Hotel Excelsior****

Unser Dolomites Life Resort Excelsior**** zählt zu den beliebtesten Hotels in den Dolomiten. Wir sind stolz auf die so positiven Bewertungen und bedanken uns herzlich für dieses Feedback. Lassen Sie sich doch auch von unserem fabelhaft aufmerksamen Service und das überzeigenden Hotelangebot begeistern!

Firmenkontakt

Excelsior Dolomites Life Resort ****s

Werner Call

Valiaresstraße 44

39030 St. Vigil/ Enneberg

+39 0474 501036

info@myexcelsior.com

http://www.myexcelsior.com

Pressekontakt

NEW MEDIA

Lorena Schneider

Schollstraße 3

82131 Gauting

+49 (0)89 / 55 29 88 78

+49 (0)89 / 55 29 88 79

info@new-media-design.info

http://www.new-media-design.info

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.