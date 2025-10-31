Herbstzauber im Hotel Götzfried

Wellness, Genuss & Urlaubsglück für Familien, Paare und Aktivliebhaber
Wenn der Herbst Einzug hält, lädt das Hotel Götzfried zu einer unvergesslichen Auszeit ein. Das familiengeführte Hotel verbindet Herzlichkeit, Komfort, Wellness und Kulinarik – ideal für Familien, Paare, Aktivurlauber und Herbstreisende.
Jetzt Wellnessurlaub im Hotel Götzfried anfragen
Herzlich, persönlich & familiengeführt – Urlaub mit Seele
Die Gastgeberfamilie führt das Hotel Götzfried mit Leidenschaft und Herzlichkeit. Jeder Gast wird individuell betreut und fühlt sich sofort willkommen. Perfekt für:
Familien: unkompliziert, kinderfreundlich, viel Platz
Paare: ruhiges, romantisches Ambiente
Alle: gemütlich, familiär und herzlich
Wellnesswelt für Genießer, Ruhesuchende & Paare
Die Wellnessangebote des Hotels Götzfried bieten Erholung auf höchstem Niveau – ideal für Wellnessfans, Paare und Mütter/Väter, die Zeit für sich suchen.
Highlights:
Sauna & Dampfbad
Whirlpool & Ruhezonen
Entspannungs- und Massageangebote
Wellnesspakete für Paare und Einzelgäste
Jetzt Wellnessurlaub im Hotel Götzfried anfragen
Kulinarik – Genuss für Familien, Feinschmecker & Paare
Mit der Verwöhnpension genießen Gäste:
Reichhaltiges Frühstücksbuffet
Nachmittagsbuffet & Snacks
Kaffee, Tee & frische Säfte
Abendliches 4- bis 5-Gänge-Menü
Ob romantisches Dinner zu zweit oder Familienessen – frische, regionale Produkte machen jeden Moment zum Genuss.
Jetzt Wellnessurlaub im Hotel Götzfried anfragen
Zimmer & Suiten – Komfort für jede Zielgruppe
Die stilvollen Zimmer & Suiten bieten Komfort für:
Familien: großzügige Familienzimmer
Paare: gemütliche Komfort- und Premiumzimmer
Alle: ruhige Zimmer mit Wohlfühlatmosphäre
Jetzt Wellnessurlaub im Hotel Götzfried anfragen
Aktiver Herbst – Wandern, Natur & Freizeit
Der Herbst in Regensburg ist ideal für aktive Gäste:
Familien: Spaziergänge und leichte Wanderwege
Paare & Genießer: Kultur, Sightseeing & Naturerlebnisse
Sportliche Gäste: Radfahren, Nordic Walking & Outdoor-Aktivitäten
Jetzt Wellnessurlaub im Hotel Götzfried anfragen
HERBST-ANGEBOTE FÜR ALLE ZIELGRUPPEN
Alle Angebote & Buchung direkt online:
Alle Angebote & Buchung direkt online:

Für Paare & Wellnessgäste:
Für Paare & Wellnessgäste:
Wellnesspakete mit Massage & SPA
Romantikpakete für Zwei
Für Familien:
Kinderermäßigungen & Familienzimmer
Freizeitangebote für Kinder
Für Preisbewusste & Flexible:
Spezialangebote für Frühbucher
Wochenend- oder Kurzurlaubsdeals
Für Aktive:
Wander- und Radpakete
Outdoor-Aktivprogramm
Warum der Herbst im Hotel Götzfried besonders ist
Goldene Natur & frische Herbstluft
Familienfreundlich & romantisch zugleich
Wellness, Genuss & Aktivurlaub in einem
Familiengeführtes Hotel mit Herz
Attraktive Herbstangebote für jede Zielgruppe
Mit einem Ambiente, das begeistert, spiegelt sich die Geschichte unserer Stadt seit 1900 hier wider – mit der Regensburger Allee, unserem Regensburger Refugium sowie Rosis Marktplatz, dem traumhaften Dekoshop. Der weitläufig angelegte Wellnessgarten sowie der Götzfried Spa mit über 1100 m² lädt zum relaxen und verweilen ein.
In den traumhaften Zimmern & Suiten genießen sie Wohnkomfort der Extraklasse. Das Restaurant mit seinen liebevoll eingerichteten Stuben kredenzt regionale sowie internationale Köstlichkeiten.
