Herbstzauber in der Vitalquelle Montafon

Wellness, Genuss & Urlaubsglück für Familien, Paare und Aktivliebhaber
Wenn sich das Montafon in leuchtenden Herbstfarben zeigt, lädt die Vitalquelle Montafon zu einer unvergesslichen Auszeit ein. Das familiengeführte 4-Sterne-Superior-Hotel verbindet Herzlichkeit, alpine Lebensart, Wellness und Genuss – ideal für Familien, Paare, Aktivurlauber und Herbstreisende.
Jetzt Wellnessurlaub in der Vitalquelle im Montafon anfragen
Herzlich, persönlich & familiengeführt – Urlaub mit Seele
Die Gastgeberfamilie führt die Vitalquelle Montafon mit Herz und Leidenschaft. Jeder Gast wird individuell betreut und fühlt sich sofort willkommen. Perfekt für:
Familien: unkompliziert, kinderfreundlich, viel Platz
Paare: ruhiges, romantisches Ambiente
Alle: gemütlich, familiär und herzlich
Wellnesswelt für Genießer, Ruhesuchende & Paare
Die Wellnesswelt der Vitalquelle bietet Erholung auf höchstem Niveau – ideal für Wellnessfans, Paare und Mütter/Väter, die Zeit für sich brauchen.
Highlights:
Infinity-Outdoor-Pool mit Bergpanorama
Indoor-Pool & Whirlpool
Vier Saunen & Relaxzonen
Kneipp-Becken, Schaukelliegen, Adventure-Shower
Massage- & Beauty-Angebote
Jetzt Wellnessurlaub in der Vitalquelle im Montafon anfragen
Kulinarik – Genuss für Familien, Feinschmecker & Paare
Mit der Genusspension Plus genießen Sie:
Reichhaltiges Frühstücksbuffet
Nachmittagsbuffet & Snacks
Kaffee, Tee & frische Vitalsäfte
Abendliches 5-Gänge-Menü
Ob romantisches Dinner zu zweit oder Familienessen – regionale Produkte und liebevolle Zubereitung machen jeden Moment zum Genuss.
Jetzt Wellnessurlaub in der Vitalquelle im Montafon anfragen
Zimmer & Suiten – Komfort für jede Zielgruppe
Die 60 stilvollen Zimmer & Suiten mit Balkon und Berg- oder Gartenblick bieten Komfort für:
Familien: geräumige Familienzimmer
Paare: Premium-Suiten für Romantik
Natur- & Ruhesuchende: Panoramablick & Ruhe
Jetzt Wellnessurlaub in der Vitalquelle im Montafon anfragen
Aktiver Herbst – Wandern, Bike & Naturerlebnis
Der Herbst in Gaschurn ist ideal für aktive Gäste:
Familien: leichte Wanderwege, Naturspielplätze
Paare & Genießer: ruhige Sonnenplätze, Bergseen
Sportliche Gäste: geführte Wanderungen, E-Bike-Touren
Tägliches Aktivprogramm kombiniert Bewegung mit Naturgenuss.
Jetzt Wellnessurlaub in der Vitalquelle im Montafon anfragen
HERBST-ANGEBOTE FÜR ALLE ZIELGRUPPEN
Alle Angebote & Buchung direkt online:
Jetzt Wellnessurlaub in der Vitalquelle im Montafon anfragen
Für Paare & Wellnessgäste:
Wellnessdays mit SPA-Gutschein
Kuschel-Auszeit mit Schokofondue
Für Familien:
Kinder bis 7 Jahre gratis
Familienzimmer & Pools
Für Preisbewusste & Flexible:
1+1 Gratis
7=6 Super Deal
Für Aktive:
Wanderungen & Bike-Touren
Fitness & Outdoor-Aktivprogramm
Warum der Herbst in der Vitalquelle Montafon besonders ist
Goldene Natur & klare Bergluft
Familienfreundlich & romantisch zugleich
Wellness, Genuss & Aktivurlaub in einem
Familiengeführtes Hotel mit Herz
Attraktive Herbstangebote für jede Zielgruppe
Willkommen in unserem Wohlfühlresort im Herzen des Montafons! Mit natürlicher Herzlichkeit und Aufmerksamkeit möchten wir Ihren Aufenthalt unvergesslich schön gestalten. Die familiäre Führung unseres Hauses bürgt für höchste Qualität und liebevolle Betreuung. Erleben Sie unvergessliche Urlaubsfreuden in unserem Resort
Schruns, nur 12 Kilometer von der Autobahn-Abfahrt entfernt, bildet den idealen Ausgangspunkt für vielfältige Aktivitäten. Erleben Sie die Alpen hautnah – die atemberaubende Kulisse rund um das Hotel Vitalquelle bietet unzählige Möglichkeiten.
Unsere erstklassige und mehrfach ausgezeichnete Küche wird Sie täglich verwöhnen. Genießen Sie ein Haus der Spitzenklasse und lassen Sie sich von kulinarischen Träumen begleiten.
Ihre Familie Netzer
& das gesamte Team der Vitalquelle
Firmenkontakt
Vitalquelle Montafon
Marion Netzer
Außerlitzstr 80
6780 Schruns
+43 5556 77049
http://w.vitalquelle.at
Pressekontakt
NEW MEDIA
Lorena Schneider
Schollstraße 3
82131 Gauting
+49 (0)89 / 55 29 88 78
+49 (0)89 / 55 29 88 79
http://www.new-media-design.info
Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.