Herman Miller auf der Liste der “Most Innovativ Companies”

Laut Fast-Company ist der US-Möbelhersteller eines der weltweit innovativsten Unternehmen

Zeeland, Michigan- Herman Miller (NASDAQ:MLHR), eines der weltweit führenden Design-Unternehmen aus den USA und Hersteller von exklusiven designorientierten Möbeln für das Büro und zu Hause, belegt auf der Liste der weltweit innovativsten Unternehmen 2021 (MIC) der Fast Company in der Sparte Gaming den achten Rang. Herman Miller wurde aufgrund des “Herman Miller x Logitech Embody Gaming Chair” in die Liste aufgenommen, der zusammen mit dem bekannten Unternehmen Logitech G entwickelt wurde.

“Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir es im ersten Jahr, in dem wir Produkte für die Gaming-Community anbieten, auf diese Liste geschafft haben”, betont Jon Campbell, Director of Gaming bei Herman Miller. “Wir wussten von Anfang an, dass unser Engagement in der Gaming-Industrie enormes Potenzial hat. Unser Erfolg übertraf allerdings unsere Erwartungen. Die Gaming-Community nutzte bereits unsere regulären Produkte und wir erkannten, dass wir Gamern mehr zu bieten haben – sie suchten nach besserer Ausrüstung und wir hatten das ergonomische Knowhow, um die entsprechenden Produkte zu entwickeln. Die Zusammenarbeit mit dem Team von Logitech G, die Gespräche mit E-Sport-Profis, das Eintauchen in ergonomische Studien – all diese Schritte waren entscheidend, um dorthin zu gelangen, wo wir heute stehen und wo uns der Weg in Zukunft führt.”

Herman Miller präsentierte erst im Juli letzten Jahres den “Herman Miller x Logitech Embody Gaming Chair”. Der Stuhl basiert auf dem ikonischen Design des Embody, einer der beliebtesten Bürostühle von Herman Miller, der speziell für die Anforderungen der Gamer weiter entwickelt wurde. Den Anpassungen gingen zwei Jahre mit intensiven Studien im Bereich des professionellen E-Sports voraus, die den Stuhl zum ersten wirklich ergonomischen Stuhl der Gaming-Industrie machten.

Der Embody Gaming Chair wurde zusammen mit Gamern für Gamer entwickelt. Er unterstützt dank seiner perfekten Balance bei gleichzeitig höchstem Komfort die korrekte Körperhaltung der Spieler. Der Stuhl ist mit kühlendem Schaumstoff und kupferhaltigen Partikeln ausgestattet, die einen möglichen Hitzestau reduzieren, der durch längeres Sitzen verursacht werden kann. Die Sitzfläche und die Rückenlehne des Stuhls sind über ein Skelett punktuell gehalten, was das Gewicht gleichmäßig auf die Fläche verteilt, den Druck reduziert und die Bewegung fördert – Eigenschaften, die für ein gesundes Herz-Kreislauf-Systems und die Konzentration entscheidend sind. Neben dem Embody Gaming Chair hat Herman Miller mittlerweile eine Reihe von Gaming-Zubehör und Stühlen auf den Markt gebracht, darunter spezielle Farb-Editionen der Stühle Aeron und Sayl.

Die MIC-Liste der Fast-Company

“The World’s Most Innovative Companies” ist das Markenzeichen von Fast Company und eine der mit Spannung erwarteten redaktionellen Publikationen des Jahres. Sie bietet sowohl eine Momentaufnahme als auch eine Roadmap für die Zukunft der Innovation in den dynamischsten Wirtschaftssektoren. Die Redakteure und Autoren von Fast Company suchen die innovativsten Unternehmen aus aller Welt und allen Branchen. Die Aufnahme in die Liste würdigt Unternehmen, die nicht nur die Herausforderungen des letzten Jahres gemeistert haben, sondern diese in wirkungsvolle Prozesse umgesetzt haben und durch ihr Vorbild ihre Branche und die gesamte Kultur beeinflussen. Die diesjährige Liste umfasst 463 Unternehmen aus 29 Ländern.

“In einem Jahr mit beispiellosen Herausforderungen zeigen die Unternehmen auf dieser Liste Resilienz, Einfallsreichtum und Kreativität im Angesicht der Krise”, sagte David Lidsky, stellvertretender Herausgeber von Fast Company, der die Ausgabe zusammen mit der leitenden Redakteurin Amy Farley betreute.

Fast Company’s Most Innovative Companies, Ausgabe (März/April 2021) ist jetzt hier online verfügbar.

Über Herman Miller

Herman Miller ist ein weltweiter Marktführer im Möbeldesign. Seit der Gründung im Jahr 1905 inspirieren unsere innovativen, problemlösenden Designs und Einrichtungsgegenstände die Menschen, wo immer sie leben, arbeiten, lernen, heilen und spielen. Im Jahr 2018 gründete Herman Miller die Herman Miller Group, eine strategisch ausgesuchte und einander ergänzende Markenfamilie, zu der Colebrook Bosson Saunders, Design Within Reach, Geiger, HAY, Maars Living Walls, Maharam, naughtone und Nemschoff gehören. Gelei-tet von der gemeinsamen Vision, dass gutes Design zum Wohle der Menschheit beiträgt, gestalten die Unter-nehmen der Gruppe individuelle Arbeits- und Lebensräume, die darüber hinaus zu einer gerechteren und nachhaltigeren Zukunft für alle Menschen beitragen. Weitere Informationen un-ter https://www.hermanmiller.com/de_de/about/

Über FAST COMPANY

Fast Company ist die einzige Medienmarke, die sich voll und ganz der entscheidenden Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Innovation und Design widmet und die einflussreichsten Führungspersönlichkeiten, Unternehmen und Denker für die Zukunft der Branche engagiert. Die Chefredakteurin ist Stephanie Mehta. Fast Company hat seinen Hauptsitz in New York City und wird zusammen mit seiner Schwesterpublikation Inc. von Mansueto Ventures LLC herausgegeben und ist online unter www.fastcompany.com zu finden.

