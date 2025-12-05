Hermes Fulfilment modernisiert Hochregallager in Haldensleben

Erstes von 61 Regalbediengeräten mit Schwerlastkran eingesetzt

Haldensleben/Hamburg, 5. Dezember 2025 – Das war Millimeterarbeit: Mithilfe eines 60 Meter hohen Schwerlastkrans ist heute das erste von insgesamt 61 neuen Regalbediengeräten in das Hochregallager von Hermes Fulfilment in Haldensleben eingesetzt worden. Durch eine etwa zehn Quadratmeter große Öffnung im Dach wurde der rund zwölf Tonnen schwere und 27 Meter hohe Koloss aus Stahl in zwei Teilen in die Halle gehoben. Einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag investiert Hermes Fulfilment in die neue Technologie. Ende 2028 soll der sukzessive Austausch der Regalbediengeräte, kurz RBG, abgeschlossen sein.

Seit 1994 ist der Standort logistischer Dreh- und Angelpunkt für Handelsgesellschaften der Otto Group. Spezialisiert ist das Versandzentrum Haldensleben auf die Abwicklung des kleinvolumigen Sortiments. Dazu gehören vor allem Bekleidung und Schuhe. Mit modernster Technologie, Robotik und KI übernimmt Hermes Fulfilment die Warenlagerung, packt Pakete und Tüten mit den im Internet bestellten Artikeln, kümmert sich um den Versand in mehr als 20 europäische Länder und lagert die Teile, die bei Nichtgefallen zurückgeschickt werden, wieder ein.

Herzstück der Betriebsstätte an der Hamburger Straße ist das Hochregallager. In den 27 Meter hohen Regalen links und rechts der 61 schmalen Gassen ist Platz für 1,2 Millionen Kartons mit Neuware. Sie werden mithilfe von Regalbediengeräten vollautomatisch ein- und ausgelagert. Ein Großteil dieser tonnenschweren Hochleistungstechnik ist inzwischen 31 Jahre alt und hat mittlerweile Millionen von Fahrten hinter sich. Die Folge: Materialermüdung. „Das Ausfallrisiko steigt. Elektronische Ersatzteile sind nicht mehr lange lieferbar. Damit wir auch in Zukunft das Hochregallager weiter nutzen können, haben wir uns entschieden, die RBG in insgesamt neun Bauabschnitten komplett auszutauschen. Auch der TÜV hatte uns nach Untersuchungen vor Ort zu Ersatzinvestitionen geraten“, erläutert Barbara Schröder. Sie ist bei Hermes Fulfilment im Bereich Logistikplanung tätig und leitet das Projekt „Goliath 61“, benannt nach der Dimension und Anzahl der neuen Regalbediengeräte.

Bislang kommen 39 RBG zum Einsatz, die mithilfe von acht Umsetzern die Gasse wechseln können. Künftig wird jede der 61 Gassen von jeweils einem Gerät bedient. Das Umsetzen entfällt. „Das spart Zeit“, sagt Barbara Schröder. Darüber hinaus werden die neuen Regalbediengeräte des Schweizer Herstellers Stöcklin deutlich agiler und leistungsfähiger sein. Sie sind vier Tonnen leichter als ihre Vorgänger und bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von vier Metern pro Sekunde auch schneller durch die Regalreihen. Die neuen RBG können zwar nur drei statt 15 Kartons auf einmal transportieren. Aufgrund der höheren Zahl an Geräten und der Geschwindigkeits- und Gewichtsvorteile steigt die Leistungsfähigkeit des Hochregallagers aber künftig von 3.500 auf jeweils sogar 3.900 Ein- und Auslagerungen pro Stunde. „Damit bleibt der Standort fit für den Onlinehandel von morgen“, betont Barbara Schröder.

Bereits im ersten Quartal dieses Jahres wurde im Rahmen des Projekts Goliath 61 der Materialflussrechner ausgetauscht. Der Hersteller TUP hat die Software so programmiert, dass sie bis zum Einbau der letzten Regalbediengeräte Ende 2028 sowohl die alten als auch die neuen RBG steuern kann. Damit die neuen Geräte die Kartons vollautomatisiert übernehmen und übergeben können, muss in jeder Gasse Fördertechnik erweitert und an die vorhandene Technik angebunden werden. Sämtliche Modernisierungsschritte erfolgen während des laufenden Betriebs im bestehenden System: „Das erfordert von allen Beteiligten ein Höchstmaß an Abstimmung und Präzision und macht das ganze Projekt zu einer echten Herausforderung“, betont Barbara Schröder. Nach dem Pilot-RBG ist der nächste Austausch für das zweite Quartal 2026 vorgesehen. Dann sollen weitere vier Regalbediengeräte ein- und ausgebaut werden. Die alten Stahlkolosse werden bis auf noch nutzbare Bauteile verschrottet.

Für Stefan Nießen, Leiter des Versandzentrums an der Hamburger Straße, reiht sich das Projekt Goliath 61 in die Modernisierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre ein: „Mit dem Austausch der Regalbediengeräte investieren wir weiter in die Zukunft des Standorts und setzen ein kraftvolles Zeichen: Haldensleben wird auch künftig ein Leuchtturm der Logistik innerhalb der Otto Group sein.“

Bei Hermes Fulfilment in Haldensleben sind rund 4.000 Mitarbeitende beschäftigt. Damit ist das Unternehmen der größte Arbeitgeber der Stadt und zählt zu den zehn größten Arbeitgebern des Landes.

Über Hermes Fulfilment:

Die Hermes Fulfilment GmbH mit Hauptsitz in Hamburg und Standorten u. a. in Haldensleben, Löhne, Ohrdruf, Ansbach und Langenselbold sowie in Polen, Tschechien, der Schweiz und Italien übernimmt für Handelsunternehmen der Otto Group sowie für deren Plattform-Partner die komplette Versandprozesskette. Das Unternehmen organisiert bei einer Sortimentsbreite von rund einer Million Artikeln das Warehousing (Lagerung und Verpackung) sowie die Retourenbearbeitung. Hermes Fulfilment beschäftigt etwa 8.000 Mitarbeitende und bewegt rund 500 Millionen Artikel pro Jahr.

Weitere Informationen: www.hermes-fulfilment.de

Firmenkontakt

Hermes Fulfilment GmbH

Holger Reher

Bannwarthstraße 5

22179 Hamburg

+49 (0)40 646041-5461



http://www.hermes-fulfilment.de

Pressekontakt

AD HOC PR GmbH

Christian Jung

Berliner Straße 107

33330 Gütersloh

+49 (0)5241 903932



http://www.adhocpr.de

Bildquelle: © Hermes Fulfilment