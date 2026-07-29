Herr Dirk Eggert wird Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe in Burg

Burg, 29.07.2026. Seit vielen Jahren engagiert sich die SeniorenLebenshilfe dafür, dass ältere Menschen ihren Lebensabend im eigenen Zuhause verbringen können – auch wenn der Alltag schwerer fällt. Hunderte von Lebenshelfer:innen unterstützen dabei. Unter ihnen ist seit Juli 2026 auch Dirk Eggert, der in Burg im Landkreis Jerichower Land älteren Menschen hilft.

Vorpflegerisch helfen: Was bedeutet das?

Deutschland hat ein umfangreiches System, um Menschen mit Pflegebedürftigkeit zu helfen. Diese Hilfen gibt es jedoch nicht für ältere Menschen ohne Pflegegrad – obwohl auch sie oft Hilfe beim Einkaufen, Putzen oder beim Arztbesuch brauchen.

Diese Versorgungslücke erkannten die Eheleute Carola und Benjamin Braun schon vor mehr als 10 Jahren. Als erste Lebenshelferin begann Carola Braun damals, Unterstützung „aus einer Hand“ anzubieten: Vom Putzen und Kochen bin hin zur Begleitung beim Spazierengehen oder Bearbeiten der Post übernahm sie für „ihre“ Senior:innen wichtige Tätigkeiten. Heute tun das Hunderte von Lebenshelfer:innen deutschlandweit.

Das Angebot der SeniorenLebenshilfe entlastet nicht nur ältere Menschen, sondern auch deren Angehörige. Die wichtige Qualitätszeit kann so mit echtem Kontakt gefüllt werden anstatt mit dringenden Aufgaben oder anstrengenden Telefonaten. Im Fokus steht jedoch vor allem der ältere Mensch – und der häufige Wunsch, im eigenen Zuhause alt zu werden, ohne in ein Seniorenheim umziehen zu müssen.

Welche Aufgaben kann die SeniorenLebenshilfe übernehmen?

Die SeniorenLebenshilfe leistet fast alles, was im täglichen Leben älterer Menschen anfällt. Nur tatsächlich pflegerische Tätigkeiten wie etwa die Körperpflege oder die Gabe von Medikamenten gehören nicht dazu – das müssen ausgebildete Pflegefachkräfte übernehmen.

Zu tun gibt es trotzdem genug: Die Lebenshelfer:innen kaufen ein, halten das Haus sauber, organisieren Termine, begleiten zum Arzt oder helfen, Familienfeste zu veranstalten oder Ausflüge zu machen. Da immer dieselbe Person zu Besuch kommt, kann sich eine vertrauensvolle, enge Beziehung entwickeln, die oft bis zum Lebensende hält. Die Lebenshelfer:innen sind nicht selten mehr als Dienstleistende – sie werden zu Freund:innen.

Damit von Anfang an die Chemie stimmt, lernen Senior:innen und Lebenshelfer:innen sich vorab unverbindlich kennen. Dieses Kennenlerntreffen organisiert die Berliner Zentrale – kostenlos und ohne Verpflichtungen.

Dirk Eggert arbeitet nun als Lebenshelfer in Burg (bei Magdeburg) und Umgebung

Nach seiner ersten Berufsausbildung arbeitete Herr Eggert über zehn Jahre bei der Bundeswehr und sammelte dort Erfahrung. Anschließend entschied er sich für eine neue berufliche Richtung als IT-Systemelektroniker. Allerdings fehlte ihm hier – wie auch schon zuvor in seinem Berufsleben – der echte, wertschätzende Kontakt zum Menschen. Aus seiner eigenen Familie wusste er, wie wichtig ein respektvoller Umgang für hilfebedürftige Menschen im Alter sein kann. Somit war der Schritt zur SeniorenLebenshilfe nicht mehr weit.

Als Lebenshelfer ist Herr Eggert nun in Burg im Landkreis Jerichower Land und Umgebung tätig. Er bringt seine Werte – wie Respekt und Anerkennung – in seine Arbeit ein und genießt das Gefühl, einen Unterschied im Leben anderer Menschen gemacht zu haben. In seiner Freizeit ist Herr Eggert gern mit dem Fahrrad unterwegs oder verbringt Zeit mit seiner Familie, zu der auch drei Kinder gehören.

Mehr über die SeniorenLebenshilfe als Franchiseunternehmen

Die SeniorenLebenshilfe ist eine Marke der Salanje GmbH und als Franchiseunternehmen organisiert. Somit sind alle Lebenshelfer:innen selbstständig als Franchisenehmer:innen des Unternehmens. Sie arbeiten deutschlandweit, jedoch immer an ihrem eigenen Wohnort. So sind sie schnell bei ihren Senior:innen und kennen sich auch vor Ort gut aus.

Betreut werden sowohl Senior:innen und Angehörige als auch Lebenshelfer:innen von der Berliner Zentrale der SeniorenLebenshilfe. Das familiäre Team steht für Fragen zur Verfügung und bringt beide Seiten mit einem unverbindlichen Kennenlerntreffen zusammen.

Weiterhin sucht die SeniorenLebenshilfe an allen Standorten Deutschlands nach Menschen, die sich eine Arbeit als Lebenshelfer:in vorstellen können. Denn der Bedarf ist groß: Viele Senioren:innen können den Alltag nicht allein bewältigen und warten auf Unterstützung. Interessierte sind mit ihren Fragen willkommen – wenden Sie sich einfach an die Zentrale.

Kontakt

Dirk Eggert

Ludwig-van-Beethoven Allee 2

39288 Burg

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

0800/83221100



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