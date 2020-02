Herrenschuhe Größe 50 bei schuhplus in Kaltenkirchen

Übergrößenhändler im Ohland-Park begeistert mit großen Schuhen für Herren

Wer ein modebewusster Mann mit großen Füßen ist, ist bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park an der richtigen Adresse. Im Kisdorfer Weg 11h findet man ausschließliche Modelle für Herren mit einer Schuhgröße von 46 bis 55. Ein Schuhkauf für den anspruchsvollen Herren wird bei dieser großen Auswahl also endlich zu einem angenehmen Erlebnis.

Herrenschuhe in Übergrößen im Ohland-Park bei schuhplus

Bei schuhplus im Ohland-Park finden Herren mit großen Größen moderne und bequeme Schuhe. Sei es ein Lackschuh zum eleganten Hochzeitsanzug, Sportschuhe für das Fitnessprogramm oder einfache Clogs für den Garten. Der XXL-Händler in Kaltenkirchen bietet eine vielfältige Auswahl an hochwertigen Herrenschuhen Größe 50. Darunter sind weiterhin auch Boots, Hausschuhe, Slipper, Zehentrenner, Stiefeletten und viele weitere Modelle.

Übergrößenhändler in Kaltenkirchen überzeugt mit Vielfalt und Qualität

Viele namhafte Markenhersteller sind im schuhplus – Shop zu finden. So kann man zum Beispiel für den lässigen Freizeit-Look Sneaker von Skechers wählen, oder für das Business-Meeting Halbschuhe von Manz. Weiterhin gibt es Schuhwerk von zum Beispiel VANS, Lloyd, Adidas und Josef Seibel. Alle Herrenschuhe Größe 50 sind in ausgesprochen guter Qualität hergestellt und verarbeitet. Des Weiteren muss man auch auf schicke Designs und angesagte Farben als Herr mit großen Füßen nicht mehr verzichten. Einen Überblick über das gesamte Portfolio erhält man am besten direkt in der Filiale des Übergrößenhändlers im Kaltenkirchener Ohland-Park. Das Team vor Ort berät fachmännisch und kann genauestens Auskunft geben über Außenmaterial, Innenausstattung und weiteren interessanten Details.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

