Herrenschuhe Größe 50 in großer Auswahl bei schuhplus in Kaltenkirchen

Im Ohland-Park bietet der Übergrößenhändler eine große Vielfalt

Wer Herrenschuhe Größe 50 sucht, der findet im Shop von schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park ein wirklich großes Angebot. Die Kollektionen reichen von schicken Lederschuhen, die sich gut zu einem Business-Outfit kombinieren lassen, über robuste Boots für den Herbst und Winter bis hin zu legeren Sportschuhen oder Sneakern.

Die Auswahl bei schuhplus ist umfangreich und vielfältig

Wer zum Beispiel Stiefel für das Motorrad sucht wird genauso fündig wie derjenige, der Sandalen für den Strand braucht. Ebenso gibt es Hausschuhe, Clogs oder Gummistiefel sowie viele andere schicke Modelle für die Arbeit und die Freizeit. Auch farblich müssen sich Herren mit großen Füßen nicht mehr einschränken. So lassen sich zwar Schuhe in klassischen Schwarz- oder Brauntönen finden, aber auch ein gewagtes Rot oder ein knalliges Gelb sind im Portfolio vorhanden. Sämtliche der Herrenschuhe Größe 50 sind hochwertig verarbeitet und können mit einer hohen Langlebigkeit punkten.

Professionelle Beratung im Store von schuhplus im Kaltenkirchener Ohland-Park

Viele Herren wollen natürlich die Schuhe in Größe 50 vor dem Kauf gerne anprobieren. Mit diesem Wunsch ist man im Ladengeschäft von schuhplus im Kaltenkirchener Ohland-Park bestens aufgehoben. Auf einer Verkaufsfläche von rund 600 Quadratmetern lassen sich dort Herrenschuhe in Übergroßen finden, die mit Sicherheit jeden Geschmack bedienen. Das Team im Store berät professionell über Materialien, Wechselfußbetten, Farben und Weiten und trägt somit gerne zur Entscheidungsfindung bei. Wer sich von der Vielfalt persönlich überzeugen möchte ist herzlich eingeladen, sich einen Überblick über das gesamte Sortiment im übersichtlichen Store im Ohland-Park zu verschaffen. Das Team aus Kaltenkirchen freut sich auf einen Besuch.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.