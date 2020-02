Herrenschuhe in Übergrößen – das Angebot bei schuhplus

Extragroße Herrenschuhe in Premium-Qualität

schuhplus ist ein echtes Paradies für alle Herren, die sich jenseits der durchschnittlichen Schuhgrößen in Deutschland befinden. Denn im Online Shop des Versandhauses stehen zahlreiche Modelle in den Größen 46 bis 54 zur Verfügung. Somit gehören Frust und Ärger beim Schuhkauf der Vergangenheit an. schuhplus bietet hochwertige, stylische und bequeme Herrenschuhe in zahlreichen Stilrichtungen und von verschiedenen Herstellern übersichtlich an einem Ort an. Das Sortiment deckt Schuhe für den seriösen Business-Look, für sportive Casual-Outfits und für viele andere Styles an. So findet jeder Mann schnell und unkompliziert das passende Paar in seiner Größe. Dafür kann auch die Filterfunktion von schuhplus genutzt werden.

Extragroße Herrenschuhe in Premium-Qualität

Die Herrenschuhe bei schuhplus begeistern mit einer hochwertigen Qualität. Sie bestehen aus ausgesuchten Materialien, sind erstklassig verarbeitet und überzeugen mit optimalen Passformen. Außerdem bieten sie natürlich einen hervorragenden Komfort. schuhplus achtet aber nicht nur darauf echte Qualitätsschuhe zu verkaufen, sondern möchte seinen Kunden auch einen guten Service bieten. Deswegen gibt es beispielsweise den Blitzversand. Alle Schuhe, die bestellt werden, verlassen noch am gleichen Tag das Lager und werden so schnell wie möglich zugestellt. Außerdem steht schuhplus seinen Kunden bei Fragen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

Herrenschuhe in Übergröße bei schuhplus online oder im Laden kaufen

Kunden von schuhplus haben zwei Möglichkeiten, um die hochwertigen Herrenschuhe in Übergrößen zu kaufen. Es gibt insgesamt drei stationäre Ladengeschäfte, in denen die Schuhe vor Ort anprobiert und begutachtet werden können. Außerdem stehen alle Modelle auch online zur Verfügung. So können Sie von überall bestellt und nach ganz Europa geliefert werden. Das spart viel Zeit, Stress und Aufwand und ist somit einfach superpraktisch.

Herrenschuhe in Übergröße für Sport und Freizeit

schuhplus präsentiert eine Reihe von lässigen Schuhen, die vor allem in der Freizeit gute Dienste leisten. Neben einer Reihe von farbenfrohen Sneakers gibt es beispielsweise auch bequeme Boots und spezielle Sportschuhe, die für das Training im Fitnessstudio oder zum Laufen geeignet sind. Abgerundet wird das Angebot durch Trekking- und Outdoorschuhe, die beim Wandern, Campen oder Bergsteigen ausgezeichnete Dienste leisten.

Elegante Herrenschuhe für Beruf und besondere Anlässe

Damit Herren mit großen Füßen auch im Berufsleben immer gut gekleidet sind, bietet schuhplus jede Menge hochwertiger Buinessschuhe, die mit seriösen und sehr zeitlosen Designs begeistern können. Diese Schuhe sehen toll zu einem klassischen Herrenanzug aus und können auch wunderbar bei festlichen Anlässen aller Art getragen werden. Verfügbar sind nicht nur Schnürschuhe in Übergrößen, sondern auch elegante Slipper. Ergänzt wird das Sortiment durch robuste Arbeitsschuhe, die den Fuß effektiv vor Verletzungen schützen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.