Herrenschuhe in Übergrössen – stylische Modelle in erstklassiger Qualität bei schuhplus

Erstklassiger Kundenservice und schneller Versand

Für Herrenschuhe in Übergrössen ist schuhplus genau die richtige Anlaufstelle. Das Unternehmen ist seit 16 Jahren tätig und kann somit auf reichliche Erfahrung zurückgreifen. Im Laufe der Zeit hat es sich zu Europas größtem Versandhandel für Schuhe in Übergrößen entwickelt. Heute stehen mode- und qualitätsbewussten Herren eine Vielzahl an verschiedenen Modellen zur Verfügung. Diese können ganz bequem online bestellt und nach Hause geliefert werden! So wird der Schuhkauf auch für Männer mit großen Füßen zum echten Kinderspiel. Bei schuhplus sind Herrenschuhe in Übergrössen in 46 bis 54 erhältlich.

schuhplus wählt seine Herrenschuhe in Übergrössen sorgfältig aus und bietet seinen Kunden nur hochwertige Modelle von bekannten Marken. Darüber hinaus legt das Unternehmen großen Wert auf einen hervorragenden Service. Beispielsweise ist eine Beratung per Telefon möglich. Außerdem begeistert schuhplus mit einem rasanten Versand. Die Herrenschuhe in Übergrössen werden noch am gleichen Tag dem Transportdienstleister übergeben. Dann dauert es nur rund ein bis drei Werktage, bis die Schuhe an der gewünschten Adresse eintreffen.

Business-Herrenschuhe in Übergrössen für einen seriösen Auftritt

Die Business-Herrenschuhe von schuhplus begeistern mit eleganten Designs, erstklassigen Materialien und optimalen Passformen. Herren mit klassischen Geschmack können zu schmal geschnittenen Modellen aus braunem oder schwarzem Leder greifen und diese stilsicher mit einem zweiteiligen Anzug kombinieren. Ein Hauch von Extravaganz kommt mit den glänzenden Lackschuhen zum Schnüren auf. Diese Modelle eignen sich nicht nur für das Geschäftsessen in gehobenem Ambiente, sondern sind auch bei feierlichen Anlässen geeignete Begleiter. Echte Hingucker sind auch die vielen Businessschuhe für Herren, die mit dekorativen Lochmustern oder Kontrastnähten verziert sind. Abgesehen von den vielen ansprechenden Halbschuhen bieten sich auch einige der Boots und Slipper von schuhplus für den Berufsalltag an. Vorausetzung dafür ist, dass sie sich mit einem schlichten Design und einer gedeckten Farbe zeigen.

Coole Casual-Looks mit Herrenschuhen in Übergrössen kreieren

Doch schuhlplus führt nicht nur elegante Schuhe. Zum Sortiment gehören außerdem jede Menge stylische Trendmodelle, die für entspannte Casual-Outfits wie gemacht sind. Dafür bieten sich beispielsweise die bequemen Sneakers aus dem Webshop an. Erhältlich sind strahlend weiße Modelle, aber auch sehr farbenfrohe Sneakers, die sich in leuchtenden Farben, wie Rot oder Türkis zeigen. Dazu passen eine Jeans und eine Trainingsjacke und schon in der legere City-Style perfekt. Herren, die sich auch in ihrer Freizeit gerne von ihrer klassischen Seite zeigen, können hingegen zu den Chelsea Boots in Übergrößen oder zu Schnürboots aus Wildleder greifen und diese mit einer Chinohose und einem Freizeitsakko kombinieren.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.