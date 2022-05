Herweck ist neuer Distributionspartner von Digital SIM

Digital SIM, der unabhängige Provider für IoT-Mobilfunk-Kommunikation, vertreibt ab sofort über den Distributor Herweck.

St. Ingbert / Preußisch Oldendorf, 09.Mai 2022 Digitalisierung und das Internet der Dinge (IoT) erfordern die Kommunikation zwischen Maschinen und Geräten über Mobilfunknetze. Die zunehmende Bedeutung dieser Technologien hat auch Herweck erkannt und daher bietet der Großhändler aus dem saarländischen St. Ingbert ab sofort die Produkte der Digital SIM an seine angeschlossenen Händler im Geschäftskundenbereich an.

Herweck wurde kürzlich zum zweiten Mal in Folge zum „Distributor des Jahres gewählt“ und verfügt über enge Kontakte in die Systemhauslandschaft. Roland Becker, Leiter Geschäftsentwicklung von Digital SIM sieht das so: „Mit Herweck konnten wir eines der TOP- Unternehmen der Branche für uns gewinnen. Die etablierte Geschäftskundenvermarktung ermöglicht es, unsere Produkte genau dort anzubieten, wo sie benötigt werden.“

Digital SIM bietet Unternehmen professionelle Mobilfunkleistungen für IoT und die Maschinenkommunikation (M2M). Mit den Multi-Netz SIM-Karten von Digital SIM ist die Nutzung aller deutschen Mobilfunknetze mit nur einem Vertrag möglich. „Die universell einsetzbaren Produkte von Digital SIM sind die ideale Ergänzung unseres umfangreichen Angebots für Geschäftskunden“, so Maximilian Preiss, Netzmanager Geschäftskundenvermarktung bei Herweck. „Mit Features wie Multi-Netz und Datenpooling können wir unsere Partner bei den immer stärker nachgefragten IoT-Lösungen gezielt

unterstützen.“

Digital SIM wird sich am 13.Mai 2022 erstmalig auf der Hausmesse „Herweck Perspectives 2022“ präsentieren.

Über Herweck

Die Herweck AG wurde 1985 von Dieter Philippi und Jörg Herweck gegründet. Aus der ursprünglichen Geschäftsidee – dem Handel mit importierten Anrufbeantwortern und Designtelefonen – entstand einer der führenden Distributoren für Telekommunikation und Informationstechnologie in Deutschland, der rund 30.000 Fachhandelsunternehmen in Deutschland aber auch im europäischen Ausland versorgt.

Herweck vermarktet die Produkte der bekanntesten Netzbetreiber und Hersteller wie zum Beispiel Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica, Mobilcom-debitel und 1&1 oder Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Unify, Jabra, AVM, Gigaset, Poly, Microsoft und viele andere.

Der Hauptsitz mit dem neuen und modernen Logistikcenter und der Verwaltung befindet sich in St. Ingbert-Rohrbach.

Außerdem gibt es 4 Vertriebsniederlassungen – Osnabrück, Fulda, Zwickau und Limbach-Oberfrohna.

Die Gründer Jörg Herweck und Dieter Philippi stehen nach wie vor an der Spitze des Unternehmens.

Zusammen mit anderen Gesellschaften der Herweck und Philippi Gruppe werden über 400 Mitarbeiter beschäftigt.

Über Digital SIM

Digital SIM ist ein unabhängiger Mobilfunkanbieter für das Internet of Things (IoT) und die Machine-to-Machine Kommunikation. Mit seinen Multi-Netz SIM-Karten ist die Nutzung aller deutschen Mobilfunknetze möglich. Eine eigene Managementplattform, individuelle Tarife und persönlicher Service erleichtern Unternehmen die Digitalisierung und die Umsetzung von IoT-Projekten.

Der Mittelstandspartner für M2M und IoT: kompetent, persönlich, unabhängig.

Firmenkontakt

Digital SIM GmbH

Iris Smith

Kanalweg 30

32361 Preußisch Oldendorf

0800 – 5301 003

info@digital-sim.de

https://digital-sim.de/

Pressekontakt

Kiki & Jan

Claudia Janssen

Rahlstedter Dorfplatz 2e

22143 Hamburg

017624328448

kontakt@kikiundjan.de

https://kikiundjan.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.