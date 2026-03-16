Herzliche Momente beim Ehemaligen Treffen am Weissenhäuser Strand

16. März 2026 – An diesem Wochenende fand wieder das beliebte Ehemaligen Treffen im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand statt. „Es ist jedes Jahr wieder eine Freude, zu sehen, wie viele Ehemalige zum Treffen bei uns an den Weissenhäuser Strand kommen und damit zeigen, wie gerne sie hier gearbeitet haben. Über 100 ehemalige und aktuelle Crewmitglieder sowie unsere Aushilfen feierten ein gelungenes Fest mit einem DJ und vielen persönlichen Erinnerungen aus den letzten fünf Jahrzehnten – insgesamt konnten die Gäste zusammen auf mehr als 1250 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken. Was für eine beeindruckende Zahl! Alle Gäste haben mitgeholfen, dass der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand der besondere Ort geworden ist, der er heute ist – dafür sagen wir ganz herzlich Dankeschön“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Das Ehemaligen Treffen startete am Samstag um 18 Uhr im Möwenbräu Event mit einem Begrüßungsgetränk und einem leckeren Buffet. Alle Gäste, die bleiben wollten, übernachteten mit der Family & Friends Rate zu vergünstigten Konditionen an ihrer alten Wirkungsstätte. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

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Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand