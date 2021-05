HERZRASEN MIT STIMME LIVE

ZOOM HACK SLAM MIT 300 TEILNEHMERN BRICHT WELTREKORD

30.05.2021. International. Redner-Veranstalter Hermann Scherer und exakt 312 einzigartige Teilnehmer aus 17 Ländern, wie Marokko, Italien und Österreich, machten gestern Zoom heiß. Viersprachig. Stimmexpertin Brigitte Ulbrich aus Wien war live dabei.

“Es hat irrsinnigen Spaß gemacht”, meint die Stimmtrainerin. “Ich bin öffentlich sprechen gewohnt, aber dieses Ereignis machte auch mir Herzklopfen. Einen Weltrekord mit einem Brenner-Hack aufzustellen, das ist schon etwas ganz Besonderes.

Genau 60 Sekunden hatte jeder Teilnehmer in Scherers Seminar zur unternehmerischen digitalen Sichtbarkeit Zeit, um seinen Hack rüberzubringen. Das in einer Break-Out Session für 10 Leute, in Folge für alle 312 mit Aussicht auf Millionenklicks im Web. Herzrasen und Knieschottern, das war angesagt, Stimmzittern, Räusperzwang und viele geniale Sager auch, meint die Stimmexpertin begeistert schmunzelnd.

Was macht sie um zu klingen, wie im Radio? Ihr eindrucksvollster Stimmtipp in Interaktion ist natürlich ihr Hack. “Wie klingst du heute? Sprichst du in deiner eigenen Stimmlage oder piepst du eklig durchs Mikrofon? Die “Korkensprecherübung” hilft”. Das Aufwärmen der Stimme und die Lockerung der Sprechwerkzeuge würde Räusperzwang & Co. ganz einfach effektiv vorbeugen.

Als Sprecherin trainiert Brigitte Ulbrich seit über 15 Jahren Stimme und Sprechtechnik. Der Hacker Slam sei einer der spannendsten Chancen, Stimme und Präsenz zu erproben, Mut zum Reden zu gewinnen und rhetorisch professioneller zu werden, meint sie, “Schlagfertigkeit inklusive”.

“Ich habe die Schnauze noch lange nicht voll. Stimme ist mein Lebenselixier.” Hacker willkommen – der Weltrekord war mega.

