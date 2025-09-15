Heute eine eu-Domain registrieren, morgen bei den .eu Web Awards teilnehmen

EU-Domains sind Ihre europäische digitale Identität

Wer eine eu-Domain besitzt, tritt nicht nur in den Reigen der europäischen Netzgemeinschaft ein, sondern erhält eine einmalige Chance, sich im digitalen Rampenlicht zu präsentieren. Am 3. September 2025 kehrten die . eu Web Awards zurück – und zwar selbstbewusst, modernisiert und voller Energie. Kürzer, pointierter und kompromisslos auf digitale Exzellenz ausgerichtet.

Diesmal gibt es keine glanzvolle Gala mit langen Reden und Abendgarderobe mehr. Stattdessen: eine Bühne, die alle sehen können – live, online, ohne Grenzen. Die Web Awards sind näher an der Community als je zuvor und machen europäische Qualität im Netz weltweit sichtbar.

Fünf Kategorien – fünf Wege zum Ruhm

Die Vielfalt Europas zeigt sich in fünf klar definierten Kategorien – jede ein eigenes Portal ins Rampenlicht:

The Leaders – Für etablierte Unternehmen, Organisationen oder Projekte, die mit Reichweite, Innovationskraft und Seriosität beeindrucken.

The Rising Stars – Für Start-ups, junge Projekte und kreative Köpfe, die mit Mut und frischen Ideen den digitalen Raum erobern.

The Laurels – Für Bildung, Kultur oder Wissenschaft: Plattformen, die Wissen teilen, Horizonte erweitern und Austausch fördern.

The House of .eu – Für persönliche, gemeinschaftliche oder private Initiativen, die das Netz menschlich, nahbar und lebendig machen.

Better World – Für Webseiten, die Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, Umweltschutz oder Menschenrechte verkörpern.

Ganz gleich, ob multinationale Plattform oder junger Blog – hier findet jedes Projekt seinen Platz.

Spontan ins Rennen gehen? Unbedingt!

Die .eu Web Awards leben von Offenheit und Dynamik. Sie müssen kein lang etabliertes Unternehmen sein. Selbst wer heute eine EU-Domain registriert und eine Webseite veröffentlicht, kann mitmachen.

Noch kein Projekt unter einer EU-Domain? Kein Problem:

Registrieren Sie jetzt Ihre .eu-Domain, veröffentlichen Sie Ihr Projekt und treten Sie an.

EU-Domains sind immer ein Gewinn – auch wenn Sie keinen Preis abräumen. Eine Eu-Domain ist Ihre digitale europäische Identität, Ihr Eintrittsticket in einen starken Markenraum.

Der Weg zum Preis

3.-30. September 2025: Nominierungen offen. EURid prüft die Einreichungen.

6. Oktober: Finalistenverkündung – fünf pro Kategorie.

6.-31. Oktober: Publikum und Fachjury stimmen ab. Beide Stimmen zählen gleich. Bei Gleichstand gibt die Jury den Ausschlag.

4. November: Online-Preisverleihung – ein digitaler Höhepunkt für alle Teilnehmenden.

Gewinne, die Wirkung zeigen

Die Auszeichnung ist mehr als nur ein Titel. Die fünf Gewinner erhalten:

5.000 EUR Marketingbudget,

ein professionelles Testimonial-Video,

digitale Abzeichen, die Reichweite und Glaubwürdigkeit Ihrer Seite steigern.

Das bedeutet: Ruhm, Sichtbarkeit und bares Geld – dazu Networking und Publicity in ganz Europa.

So melden Sie sich an

Einfach online unter webawards.eurid.eu

anmelden, Kategorie wählen, Webseite einreichen – und den Schritt auf die große digitale Bühne machen.

Ihr Moment im Rampenlicht

Die .eu Web Awards 2025 sind mehr als ein Wettbewerb: Sie sind ein Schaufenster europäihttps://www.pr-gateway.de/presseverteiler/presseverteiler-neue-mitteilung#scher Kreativität und Kompetenz. Sie zeigen, dass Europa online lebt, wächst und inspiriert.

Nutzen Sie diese Chance: Registrieren Sie Ihre EU-Domain, setzen Sie Ihre Idee ins Netz und lassen Sie sich feiern. Denn wer mitmacht, gewinnt bereits – an Reichweite, Reputation und einer starken europäischen Identität.

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

