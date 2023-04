Heute startet „Kulturwunder“ in Berlin

Sieben Tage mit Ausstellung und abendlichen Veranstaltungen im Kulturhaus „Peter Edel“

Das Kulturwunder ist zurück – in der Gegenwart und Zukunft!

Erstmals gastiert die außergewöhnliche Wanderausstellung in Berlin. Sie zeigt, wie hunderte Kulturhäuser das kulturelle Leben im Osten Deutschlands prägten und was nach 1989 daraus geworden ist. Täglich von 14 bis 18 Uhr lädt „Das Kulturwunder“ zum Entdecken, Erinnern und Diskutieren ein.

Die Vernissage steht am Sonntag, 16. April, um 15 Uhr am Beginn der „Kulturwunder“-Woche in Berlin-Weißensee. Hier sind auch alle Besucher herzlich eingeladen, ganz persönliche Erinnerungen einerseits und andererseits Wünsche an das kulturelle Leben heute ins Gespräch einzubringen.

Das Programm der ganzen Woche:

https://www.peteredel.de/events/kulturwunder-ausstellung/

Am Mittwoch, 19. April um 19 Uhr:

SCHWARZ hören LIVE

„Leben und Tod“ – ein weites Feld. Dieses „beackert“ Petra Schwarz seit fast zwei Jahren in ihrem Podcast „Schwarz hören“ einmal wöchentlich mit Prominenten. Bis 1991 Musik- und Kulturredakteurin bei Jugendradio DT64 und danach beim SFB, später Rundfunk Berlin-Brandenburg, lädt sich die versierte Talkerin Gäste ganz verschiedener Couleur ein und fördert dabei immer wieder Überraschendes, Humorvolles und Nachdenkliches zutage.

Am Mittwoch der „Kulturwunder“-Woche für alle „Schwarz-Hörer und -Seher“ live im Gespräch: Rüdiger „Ritchie“ Barton ist seit „Mont Klamott“ (1983) der Mann an den Tasten bei Silly und Jörg Stempel ist der Mann für den „Amiga-Katalog“ bei – früher – BMG und jetzt Sony Music. Ganz klar, dass die Gastgeberin mit ihren Gästen über deren Leben mit Musik reden wird – und über das, was danach kommt.

Im Rahmen der Ausstellung „Kulturwunder“ wird aber nicht nur in der bewegten „kulturellen“ Vergangenheit der beiden illustren Herren geschwelgt und über die eigene „Aftershow-Party“ sinniert, sondern auch ganz Aktuelles bei Silly „verkündet“ – und über Ost-Musik heute gesprochen.

Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr

Tickets: 5,00 Euro

https://www.peteredel.de/events/schwarz-hoeren-live/

