Heute wichtiger denn je: Umfassender Schutz vor Datendiebstahl

Aagon auf der HMI (17.-21. April) in Hannover

Soest, 14. April 2023: Cyberrisiken reduzieren und die Unternehmens-IT gegen Bedrohungen sowie vor Datendiebstahl schützen – das sind auch auf der Hannover Messe 2023 die wesentlichen Themen für IT-Verantwortliche. Der Client-Management- und -Automation-Spezialist Aagon präsentiert seine aktuellen Security-Lösungen und liefert in interessanten Vorträgen das Hintergrundwissen für umfassende IT-Sicherheit.

Als Partner des Industrial Security Circus stellt Aagon auf der HMI vom 17. bis 21. April in Hannover seine umfassenden Security-Lösungen der ACMP Suite in Halle 16, Stand D04 /1 vor.

Ebenfalls interessant sind die beiden kostenlosen Vorträge der Aagon-Experten in der Industrial Security Speakers Corner:

Vortrag 1: ACMP BitLocker Management – verschlüsselte Daten zentral verwalten

Digitale Angriffe gestalten sich durch weitreichende Vernetzungen von IT-Landschaften und ausgefeilten technologischen Möglichkeiten immer komplexer. Dabei kann jedes Unternehmen, das digitale Daten verarbeitet und speichert, zur Zielscheibe von Cyberkriminellen werden.

Wann: 17. April um 12:30 Uhr

Wo: Industrial Security Speakers Corner

Vortrag 2: Sicherheit durch Sichtbarkeit

Grundlage jeder Security-Lösung ist das Wissen darüber, welche IT-Komponenten und Geräte sich in einem Netzwerk befinden beziehungsweise welche davon aktiv sind. ACMP ermöglicht die Sichtbarkeit dieser Assets und liefert eine Übersicht über die vorhandenen Komponenten. Im nächsten Schritt gilt es, alle Assets zu klassifizieren, zu bewerten und richtlinienkonform zu automatisieren.

Wann: 18. April um 11:30 Uhr

Wo: Industrial Security Speakers Corner

Kunden und Interessenten, die Aagon auf der HMI 2023 besuchen möchten, erhalten über die Webseite eine kostenlose Eintrittskarte. Und hier geht“s zur Anmeldung.

Über Aagon

Die Aagon GmbH entwickelt seit über 30 Jahren innovative Client-Management- und -Automation-Lösungen, die perfekt auf die Anforderungen von IT-Abteilungen optimiert sind. Diese ermöglichen Anwendern, die komplette IT ihrer Organisation einfach zu verwalten, Routineaufgaben zu automatisieren und helfen so, IT-Kosten zu senken. Flaggschiff des Softwareherstellers ist die ACMP Suite mit Modulen für die Bereiche Inventarisieren, Managen & Verteilen, Installieren & Migrieren, Sicherheit, Dokumentieren sowie Vernetzen. Das 1992 gegründete Unternehmen mit Sitz in Soest beschäftigt derzeit über 130 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Aagon gehören namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Luftfahrt-, Logistik- und Elektronik-Branche sowie große Behörden, Krankenhäuser und Versicherungen. Weitere Informationen gibt es unter www.aagon.com

