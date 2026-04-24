hey-listen.ai und Resos kooperieren: KI-Telefonassistent integriert

hey-listen.ai und Resos kooperieren: KI-Telefonassistent ab sofort als Integration für
Resos-Kunden im DACH-Raum verfügbar
Restaurants können telefonische Reservierungen
vollautomatisch abwickeln – direkt verknüpft mit ihrem Resos-Buchungssystem.
Weyhe / Kopenhagen, April 2026 –
hey-listen.ai, Anbieter von KI-basierten Telefonassistenten für die
Gastronomie, und Resos, das europaweit wachsende, provisionsfreie
Restaurant-Reservierungssystem mit Sitz in Kopenhagen, geben heute ihre
strategische Kooperation bekannt.
Die Kooperation im Überblick
Resos-Kunden im DACH-Raum finden hey-listen.ai ab
sofort im Integrations-Bereich ihres Resos-Dashboards. Voraussetzung ist, dass
die API-Funktion sowie die SMS-Funktion in Resos aktiviert sind. Wer
anschließend auf „Aktivieren“ klickt, übermittelt automatisch seine
Restaurant-Eckdaten und seinen API-Schlüssel an hey-listen.ai – das Team nimmt
daraufhin Kontakt auf und begleitet die Einrichtung.
Das hey-listen.ai-Abonnement wird separat über
den hey-listen.ai-Shop abgeschlossen. Beide Produkte bleiben eigenständig und
unabhängig – verbunden durch eine direkte API-Integration.
Nach der Einrichtung übernimmt der KI-Assistent
eingehende Anrufe rund um die Uhr: Er führt ein natürliches Gespräch, erfasst
alle Reservierungsdetails und überträgt die fertige Buchung automatisch in das
Resos-System. Für das Restaurant-Team bedeutet das: keine unterbrochenen
Servicemomente, keine verpassten Buchungen außerhalb der Öffnungszeiten, kein
manuelles Abtippen.
Warum diese Kooperation
In der DACH-Region werden weit über 50 % aller
Tischreservierungen telefonisch vorgenommen. Gleichzeitig kämpft die Branche
mit Personalmangel. hey-listen.ai schließt diese Lücke: Der KI-Assistent agiert
als immer verfügbarer, menschlich klingender Mitarbeiter am Telefon – und
schreibt jede Reservierung sauber ins Buchungssystem.
„Wir haben diese Integration so gebaut, dass
Restaurants sie ohne technischen Aufwand aktivieren können. Unser Ziel ist es,
dass kein Betrieb mehr Anrufe verpasst oder Reservierungen verliert –
unabhängig von Tageszeit oder Auslastung.“
– Christian Kirsch, Co-Founder hey-listen.ai
„Die Gastronomie hat keine Zeit für komplizierte
Tools. Deshalb entwickeln wir Technologie, die im Hintergrund funktioniert und
sofort echten Mehrwert liefert. Mit Resos bringen wir genau das dorthin, wo es
gebraucht wird – direkt in den Alltag der Restaurants.“
– Daniel Wittig, CEO hey-listen.ai
Personalisierung als Wettbewerbsvorteil
Der hey-listen.ai Assistent erkennt
wiederkehrende Anrufer anhand ihrer Rufnummer und spricht sie namentlich an –
ein Feature, das im klassischen Restaurantbetrieb kaum umsetzbar ist und
nachweislich die Gästebindung stärkt.
Verfügbarkeit
Die Integration ist ab sofort für Resos-Kunden im
DACH-Raum verfügbar. Voraussetzung: aktivierte API- und SMS-Funktion in Resos
sowie ein hey-listen.ai-Abonnement.
Weitere Informationen: https://www.hey-listen.ai/pages/resos-integration
Über hey-listen.ai
hey-listen.ai ist ein deutsches KI-Unternehmen
mit Sitz in Weyhe (bei Bremen), spezialisiert auf KI-basierte
Telefonassistenten für die Gastronomie und weitere Branchen. Die Plattform
ermöglicht es Restaurants und Dienstleistern, Anrufe automatisch und menschlich
klingend entgegenzunehmen, Reservierungen zu verwalten und Gäste zu informieren
– 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.
Web: https://www.hey-listen.ai
Über Resos
Resos ist ein kommissionsfreies
Restaurant-Reservierungs- und Managementsystem mit Sitz in Kopenhagen,
Dänemark. Die moderne SaaS-Plattform bietet Restaurants aller Größen eine
einfach zu bedienende, geräteunabhängige Lösung für Online-Buchungen, Tischplanung,
No-Show-Schutz und Gastmanagement – mit transparenter Flatrate-Preisgestaltung
ohne Buchungsgebühren.
Web: https://www.resos.com
Pressekontakt
hey-listen.ai
E-Mail: info@hey-listen.ai
Tel.: +49 421 40980751
Web: https://www.hey-listen.ai
hey-listen.ai ist ein deutsches Technologieunternehmen mit Sitz in Weyhe (bei Bremen), das sich auf KI-basierte Telefonassistenten für die Gastronomie spezialisiert hat. Die Lösung ermöglicht es Restaurants, eingehende Anrufe automatisiert und in natürlicher Sprache zu bearbeiten sowie Reservierungen direkt in bestehende Buchungssysteme zu übertragen.
Ziel von hey-listen.ai ist es, Betriebe von zeitintensiven Telefonprozessen zu entlasten, die Erreichbarkeit zu verbessern und gleichzeitig die Servicequalität zu steigern. Die Technologie lässt sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren und ist rund um die Uhr verfügbar.
Kontakt
hey-listen.ai
Daniel Wittig
Regensburger Starße 2
28844 Weyhe
+49 42140980751
https://www.hey-listen.ai/
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