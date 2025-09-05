HeyJobs optimiert jetzt auf Einstellungen mit KI-gestütztem Screening-Assistenten

HeyAssessment™ liefert automatisiert qualifizierte, einstellbare Kandidat:innen, statt nur Bewerbungen und reduziert Screening-Aufwand für Recruiter:innen.

HeyJobs, eine der führenden Recruiting-Plattformen in Deutschland, unterstützt Recruiter:innen dabei, schneller die richtigen Kandidat:innen einzustellen. Der neue KI-Screening-Assistent HeyAssessment erhöht die Bewerbungsqualität und reduziert Screening-Aufwand.

Das Problem: Zu viele unqualifizierte Bewerbungen

Bewerbungsqualität hat oberste Priorität im Recruiting. Viele Recruiter:innen erhalten jedoch unvollständige Bewerbungen oder solche von unqualifizierten Kandidat:innen, was zu ineffizienten und kostspieligen Recruiting-Prozessen führt.

Die Lösung: Intelligente Qualifizierung mit HeyAssessment

HeyAssessment ist ein intelligenter KI-Screening-Assistent, der nahtlos in die HeyJobs-Plattform integriert ist, um Bewerbungen mit Stellenanforderungen zu vergleichen, Qualifikationen, Interesse und Erreichbarkeit von Kandidat:innen zu verifizieren und umfassende Bewerber:innen-Profile direkt in die Bewerbermanagementsysteme zu liefern.

Der Paradigmenwechsel

Die Innovation liegt nicht nur in der KI-gestützten Kandidat:innenqualifizierung, sondern auch in der intelligenten Budgetaussteuerung: HeyJobs nutzt die Assessment-Daten, um den Algorithmus auf einstellbare – qualifizierte, interessierte und erreichbare – Kandidat:innen zu optimieren und das Budget dynamisch auf die erfolgreichsten Kanäle zu lenken. So können die Kosten pro Einstellung gesenkt und der Recruitingprozess beschleunigt werden.

Jens Echterling, Chief Product Officer bei HeyJobs, kommentiert:

„HeyAssessment ist ein Paradigmenwechsel im Recruiting. Heute werden Recruiter:innen mit einer Vielzahl an unvollständigen und unqualifizierten Bewerbungen geflutet. Stattdessen fokussieren wir uns darauf, aus jeder Bewerbung das Maximum herauszuholen. Das Ergebnis: Recruiter:innen erhalten vollständige, strukturierte Kandidatenprofile und können sich verstärkt auf das konzentrieren, was sie am besten können: die richtigen Menschen für die richtigen Positionen zu finden.“

Marius Luther, CEO & Gründer von HeyJobs, ergänzt:

„Mit HeyAssessment vollziehen wir den entscheidenden Schritt von einem volumenbasierten zu einem qualitätsorientierten Recruiting-Ansatz. Unsere KI lernt kontinuierlich aus erfolgreichen HeyAssessmnets und optimiert sowohl das Targeting als auch die Budgetverteilung auf wirklich einstellbare Kandidat:innen. Das bedeutet für unsere Kund:innen eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit auf erfolgreiche Einstellungen.“

Differenzierung am Markt

– Bessere Bewerbungsqualität: Während andere Plattformen auf Bewerbungsvolumen optimieren, fokussiert sich HeyJobs mit HeyAssessment auf wirklich einstellbare Kandidat:innen.

– Schnellere Entscheidungsprozesse: Vollständige, verifizierte Kandidat:innen-Profile eliminieren zeitaufwändiges Nachfassen und ermöglichen Recruiter:innen, sofort mit einstellbaren Kandidat:innen ins Gespräch zu kommen.

– Geringere Recruitingkosten: Automatisiertes Screening reduziert den manuellen Aufwand, während der selbstlernende Algorithmus Budget und Kanäle kontinuierlich auf einstellbare Kandidat:innen optimiert.

HeyJobs ist die Recruiting-Plattform, die nicht nur Bewerbungen, sondern einstellbare Kandidat:innen liefert. Mithilfe von Performance-Marketing für maximale Reichweite, einem selbstlernenden Budget-Algorithmus für effiziente Kanalauswahl und einem KI-Screening-Assistenten für vollständige sowie relevante Bewerbungen werden die Kosten pro Einstellung gesenkt und der Recruitingprozess beschleunigt. So können Unternehmen sich auf das konzentrieren, was zählt: Einfach. Erfolgreich. Einstellen.

